Previsioni meteo 28 marzo 2022: ultime ore con l’alta pressione

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 28 marzo 2022: piogge residue al Centro-Sud in attesa di un generale peggioramento a metà settimana

L’alta pressione che ha dominato questa prima parte della Primavera e gran parte dell’Inverno, ha ormai le ore contate. Le condizioni meteo sull’Italia sono destinate infatti a cambiare radicalmente da mercoledì, quando torneranno maltempo e freddo in seguito al cedimento dell’anticiclone. Nella giornata di oggi il clima risulterà ancora stabile al Centro-Nord, mentre al meridione avremo piogge residue di debole intensità.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani non avremo variazioni di rilievo mentre da mercoledì lo scenario meteo cambierà. L’arrivo di perturbazioni atlantiche accompagnate da piogge e temporali determinerà un break della Primavera. Assieme ad un generale calo delle temperature, tornerà anche la neve sulle Alpi.

Intanto per oggi, lunedì 28 marzo 2022, al Nord Italia al mattino cieli in prevalenza sereni su tutti i settori, foschie e nubi basse sulla costa adriatica. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino nubi sparse alternate a schiarite su tutti i settori con tempo asciutto, ampi spazi di sereno in Toscana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con maggiori addensamenti tra Lazio e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con qualche nube sul versante adriatico e sereno altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli coperti con pioviggini sparse sulle regioni peninsulari, sereno o poco nuvoloso sulle Isole. Al pomeriggio ancora piogge sparse sulle regioni Peninsulari, variabilità asciutta in Sicilia e sereno in Sardegna. In serata tempo asciutto ovunque ma ancora con nuvolosità in transito, sereno o poco nuvoloso sulle Isole. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime stabili o in aumento e massime in lieve calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.