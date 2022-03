Online il trailer de “La Scuola dei Misteri: Las Cumbres”

“La Scuola dei Misteri: Las Cumbres” in arrivo su Prime Video dall’1 aprile: online il trailer della serie Amazon Exclusive

Prime Video ha rilasciato il trailer e il poster dell’attesa seconda stagione de La Scuola dei Misteri: Las Cumbres. La serie Amazon Exclusive debutterà l’1 aprile sulla piattaforma.

LA STORIA

Gli scontri avvenuti dopo la morte di Elías hanno fatto infuriare il direttore, che ora impone una disciplina ancora più rigida di quella che già vigeva nell’istituto. Dopo la morte di Rita nessuno ha più dubbi che un serial killer, un emulo del Crow’s Nest, sia responsabile dei crimini. Ma Amaia, Paul, Paz, Eric e Julio non staranno fermi a guardare, e men che meno ora che, grazie ad Adèle, pensano di poter trovare Manuel ancora vivo. Faranno in tempo a salvarlo? Chi c’è dietro al laboratorio che conduce ricerche sugli umani? E, cosa più importante, quale è il fine di tutti quegli esperimenti? Inoltre, Inés scoprirà qualcosa di scioccante sul suo passato e su quello di León. Sarà in grado di mettere insieme alcuni pezzi che non sono in linea con ciò che le è stato detto e inizierà a farsi più domande sul suo passato. Chi è veramente? Che cosa la unisce a León? Qual è la connessione tra loro e Diego Mendoza?

IL CAST

Gli otto episodi della seconda stagione sono diretti da Denis Rovira (El Internado Las Cumbres S1, La Influencia) e Mikel Rueda (El doble más quince, Veneno), e sono interpretati da Asia Ortega (Les de l’Hoquei), Albert Salazar (A.K.A.), Daniel Arias (Cuéntame), Daniela Rubio (La caza. Monteperdido), Claudia Riera (Les de l’Hoquei), Paula del Río (El desconocido), Gonzalo Díez (7 días), Carlos Alcaide (Libertad), Natalia Dicenta (Solas), Ramiro Blas (Vis a vis), Mina El Hammani (Élite), Joel Bosqued (Un golpe de suerte), Patxi Santamaría (Lucky Fred), Lucas Velasco (Educando a Nina), Joseba Usabiaga (Handia), Amaia Lizarralde (Hospital Central), Iñake Irastorza (Ventajas de viajar en tren), Aitor Beltrán (Ignatius de Loyola), Asier Hernández (Go!azen) e Kándido Uranga (El silencio de la ciudad blanca) tra gli altri. Le new entry nel cast lara Galle (Through my window), Irene Anula (Vis a vis), Nicolas Cazale (Le Grand Voyage), Annick Weerts (The Invisible Guest) e Alberto Berzal (Madres. Amor y vida).

IL TRAILER