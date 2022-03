Il film “Darkest Minds” su Rai 4: ecco la trama

In prima serata su Rai 4 “Darkest Minds” con Amandla Stenberg e Harris Dickinson: ecco la trama del film di fantascienza

Lunedì 28 marzo, alle 21.20, la prima serata di Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) è in compagnia del cinema di fantascienza con “Darkest Minds”, diretto da Jennifer Yuh Nelson e tratto dall’omonimo bestseller young adult di Alexandra Bracken. Una misteriosa malattia decima la popolazione mondiale di bambini, ma coloro che sopravvivono sviluppano delle incredibili abilità, dei poteri incontrollabili che possono anche fare del male. È quello che accade alla piccola Ruby che, dopo uno spaventoso incidente, viene rinchiusa dalle autorità nell’istituto Thurmond, dove sono tenuti i giovani dotati di particolari abilità come lei. Passano gli anni, Ruby è ormai adolescente e cresce in lei, così come negli altri abitanti di Thurmond, la necessità di una vita libera fuori da quelle quattro mura, così la ragazza si unisce a un gruppo di coetanei pronti ad evadere dall’istituto, tra i quali c’è anche Liam, il coraggioso leader dei ribelli di cui la ragazza è innamorata.

Sull’impronta delle più amate storie young adult degli ultimi anni, “Darkest Minds” unisce gli umori tipici del giovane target di riferimento a un contesto fanta-distopico utile a creare una funzionale metafora dell’opprimente mondo adulto filtrato dall’occhio degli adolescenti. Nel cast troviamo gli idoli teen americani Amandla Stenberg (“Noi siamo tutto”) e Harris Dickinson (“King’s Man – Le origini”) ma anche la star de “Il trono di spade” Gwendoline Christie.