I Mania tornano con il singolo “Il suono del tuo nome”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Il suono del tuo nome” (LaPop), il nuovo singolo dei MANIA

“Il Suono del Tuo Nome” è un brano scritto in modo leggero ma con forti motivazioni. La canzone nasce da diverse riflessioni fatte sulla quotidianità e l’inevitabile distacco tra le persone, dovuto a un modo di comunicare completamente differente rispetto al passato. Chi appartiene alla generazione di passaggio tra il vecchio e il nuovo mondo della comunicazione, come noi, percepisce in modo nitido la differenza.

Spiega la band a proposito del brano: “Il suono del tuo nome è una canzone che ci invita a stare vicini e ad ascoltarci e lo fa in modo velato, spingendoci a riflettere e a darle una interpretazione. Inoltre, come è nel nostro stile, raccoglie una serie di immagini che ci stanno a cuore e che popolano il nostro mondo. Al suo interno c’è la nostra attenzione anche a tematiche oggi molto discusse come natura e ambiente.”

Il videoclip è stato ideato e realizzato da Beatrice Cabrini e Claudia Casarola, ragazze giovani e piene di talento. È un playback realizzato in studio, la casa madre, che loro hanno integrato, in modo semplice ed efficacie, con illustrazioni in stile fumetto.

Biografia

Il progetto MANIA è composto da Gionata (voce), Jacopo (chitarra), Davide (basso) e Davide (batteria). Dopo i primi lavori in studio nel 2016 conoscono Alex Uhlmann e al Black Box Studio di Milano, con Giovanni Cirone e Stefano Salonia, realizzano un Ep contenente cinque brani inediti, che porta il nome della band, “Mania”. L’ep, disponibile da gennaio 2016 è anticipato dal primo singolo estratto “Soli si va”.Poco dopo firmano con la Red&Blue Music Relation e il video va in anteprima sul sito di TgCom24. Grazie all’ottima rete promozionale, la band, in seguito al tour radiofonico nelle Università Italiane – Uniweb Tour – nel mese di dicembre 2015 è ospite di Red Ronnie nel programma Barone Rosso.Durante questo monografco il gruppo racconta di sée delle proprie scelte musicali e stilistiche,presentando per la prima volta un live acustico dell’intero EP. La band non smette nel frattempo di scrivere e migliorare le proprie produzioni musicali, giungendo nel 2018 a stringere una collaborazione con la società We Are Next3 di Roberto Vernetti e Michele Clivati, dalla quale nasce un nuovo lavoro discografco dal titolo “4”. I Mania sono una band alla continua ricerca suoni e modalità di scrittura internazionali ispirandosi ad altrettanto band come ad esempio Coldplay, Imagine Dragons, One Repubblic, The Kensington.