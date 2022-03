Fuori il libro “Fango e Risate” di Andrea Muccioli

Disponibile nelle librerie e sugli store digitali il libro “Fango e risate. Storia di San Patrignano (1975- 1995)” (Piemme 2021), di Andrea Muccioli

Presentato nei giorni scorsi il libro “Fango e risate. Storia di San Patrignano (1975- 1995)” (Piemme 2021), di Andrea Muccioli.

Dopo il successo di “Sanpa”, la docu-fiction Netflix su Vincenzo Muccioli, il figlio Andrea racconta suo padre e la comunità di San Patrignano in maniera del tutto diversa: un ritratto inedito che riporta alla luce alcune indubbie verità.

“Certo che la violenza c’era a San Patrignano, stiamo parlando di una guerra – afferma Andrea Muccioli – Una guerra che però è stata vinta con la forza dell’amore”.

In questa non fiction narrativa Andrea, che ha gestito l’eredità di San Patrignano dal 1995 al 2011, racconta il padre, in un ritratto privato e inedito che ricostruisce i suoi lati più nascosti, le sue recondite fragilità e paure, il mistero legato alla sua morte. La sua forza, il suo magnetismo e il suo carisma vengono narrati in maniera originale, con lo sguardo di un figlio che guarda il padre fare cose impensabili e grandiose. Ma non solo. La sua creatura, San Patrignano, che è il risultato di un’idea e di una filosofia ben precise.