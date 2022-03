Farmaceutica: Haleon sarà la nuova controllata di GSK

Sensodyne, Voltaren, Panadol and Centrum: sono solo alcuni dei marchi di prodotti per la salute che confluiranno all’interno di Haleon, la nuova società di GlaxoSmithKline

Sensodyne, Voltaren, Panadol and Centrum. Sono solo alcuni dei marchi di prodotti per la salute che confluiranno all’interno di Haleon, la nuova società che GlaxoSmithKline intende creare e che emergerà dallo spinoff previsto a metà 2022. Il nome è stato annunciato in anticipo rispetto a una riunione con gli investitori e gli analisti.

Haleon è il risultato di una serie di investimenti di GSK negli ultimi 8 anni, comprese le integrazioni dei portafogli di prodotti di consumo di Novartis e Pfizer. Si tratta di un business globale che genera un fatturato annuo di circa 10 miliardi di sterline.

Brian McNamara, che guiderà Haleon, ha detto che il “nome è radicato nel nostro scopo di fornire una migliore salute quotidiana con umanità e di essere un leader mondiale nella sanità di consumo”. Ha ribadito che il lancio della nuova società è sulla buona strada per la metà del 2022. La nuova identità del marchio è stata sviluppata con il contributo dei dipendenti, degli operatori sanitari e dei consumatori e sarà distribuita in più di 100 mercati in tutto il mondo in cui opera l’azienda.

La casa farmaceutica britannica, che ha recentemente respinto l’offerta di 50 miliardi di sterline (68 miliardi di dollari) di Unilever per l’attività di consumer health care, ha detto che secondo il piano di separazione, gli azionisti riceveranno azioni della nuova società per almeno l’80% della quota del 68% che GlaxoSmithKline possiede attualmente. Pfizer possiede il restante 32%.

Haleon avrà sede a Weybridge, Regno Unito, con il nuovo campus che dovrebbe aprire alla fine del 2024.