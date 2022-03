Vendor Srl: previste 15 nuove assunzioni nei prossimi mesi

Al via la campagna di assunzioni di Vendor Srl. L’Advisor Indipendente cerca 15 nuovi profili professionali entro i primi mesi del 2022

Partita la campagna di assunzioni di Vendor Srl (https://www.vendorsrl.it/). L’Advisor Indipendente, con sede a Castiglione delle Stiviere (MN), che dal 2012 si occupa di proporre soluzioni su misura per massimizzare l’efficienza aziendale, è ora alla ricerca in Lombardia ma anche, in misura minore, in Emilia Romagna e Veneto, di 15 nuovi profili professionali entro i primi mesi del 2022.

La selezione è già aperta per le seguenti figure: Consulente Tecnico Finanza Agevolata Senior (2 profili); Commerciale Esperto (2 profili per Veneto, 2 per Lombardia e 1 per Emilia Romagna); Consulente Tecnico Finanza Agevolata Junior (2 profili); Tecnico Analista In Finanza Agevolata (1 profilo ricercato); Back Office (1 profilo ricercato); Ingegnere BU 4.0 (Iper ammortamento/Credito d’imposta Beni strumentali) (2 profili). Network Manager e Business Analyst. Nel corso dell’anno sono previsti inoltre ulteriori inserimenti in diversi ruoli aziendali. È possibile candidarsi tramite il form sul sito A breve apriranno le selezioni anche per le posizioni di. Nel corso dell’anno sono previsti inoltrein diversi ruoli aziendali. È possibile candidarsi tramite il form sul sito https://www.vendorsrl.it/join-the-team/ oppure inviando il proprio curriculum vitae a [email protected]