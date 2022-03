Previsioni meteo 27 marzo 2022: piogge sparse al Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 27 marzo 2022: bel tempo sulle regioni del Nord e del Centro Italia, piogge sparse al meridione e Isole maggiori

Ultimi giorni del mese di marzo con condizioni meteo primaverili sull’Italia, anche se l’anticiclone che da diversi giorni regala giornate soleggiate è in ritirata al meridione. Nella giornata di oggi avremo cieli sereni o con innocua copertura sulle regioni del Nord e del Centro. Piogge sparse sono attese invece sulle Isole maggiori e su alcune aree del Sud peninsulare. Le precipitazioni saranno di debole intensità, e non contribuiranno certo a risolvere il problema siccità.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani non avremo variazioni di rilievo e il tempo sarà ancora asciutto al Centro-Nord. Un deciso cambiamento è atteso alla fine del mese con l’arrivo di perturbazioni atlantiche accompagnate da piogge e temporali su gran parte della Penisola. La fase piovosa dovrebbe iniziare tra martedì e mercoledì della prossima settimana.

Intanto per oggi, domenica 27 marzo 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutti i settori con nuvolosità irregolare su Liguria ed Emilia Romagna e ampie spazi di sereno altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli in prevalenza sereni e locali innocui addensamenti su Liguria e Romagna. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità tra Liguria ed Emilia Romagna e sereno o poco nuvoloso altrove. Venti deboli dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio deboli piogge possibili sul basso Lazio, invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con cieli nuvolosi ovunque. Venti deboli dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.

In Toscana giornata caratterizzata da nubi diffuse e compatte su tutti i settori, isolate piogge nel pomeriggio sulla costa meridionale. In serata le condizioni del tempo saranno stabili con nubi irregolari.

Al Sud e sulle Isole al mattino molte nuvole in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto, deboli piogge solo su Sicilia e Sardegna. Al pomeriggio deboli piogge su Isole Maggiori e Calabria, ancora asciutto altrove ma con molte nuvole in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile su tutte le regioni con piogge di debole o moderata intensità. Venti moderati o forti dai quadranti sud-orientali. Mari molto mossi o agitati.

In Calabria nubi diffuse e irregolari nelle ore mattutine e pomeridiane; in serata locali piogge interesseranno i settori settentrionali della regione.

Temperature minime in rialzo e massime in calo.

