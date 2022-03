Oscar 2022: dove seguire la diretta e i favoriti per i bookmaker

Al via la Notte degli Oscar, ecco dove seguire la diretta: si parte alle 00.15 su Sky. Da Will Smith a “Licorice pizza”, i favoriti per i bookmaker

Mancano poche ore all’appuntamento più importante del cinema: la notte degli Oscar. In occasione dell’evento, Sky trasmetterà in diretta la 94ª edizione degli Academy Awards. Si parte alle 00.15 su Sky Cinema Oscar (canale 303 di Sky) per la magica Notte degli Oscar 2022 con il Red Carpet e tutte le premiazioni dal Dolby Theatre di Los Angeles. La diretta della cerimonia sarà trasmessa anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8, sempre dalle 00.15.

Dagli studi Sky Francesco Castelnuovo accompagnerà gli spettatori per l’intera serata, commentando i momenti salienti insieme al “Cinemaniaco” Gianni Canova e la giornalista di Sky TG24 Francesca Baraghini. Con loro tanti ospiti, tra questi il conduttore di Pechino Express Costantino della Gherardesca, presente in studio, mentre nel corso della lunga notte interverranno in collegamento tra gli altri: il duo comico Lillo&Greg, l’attrice e regista Claudia Gerini e due attori in rappresentanza del cast del film italiano nominato come miglior film internazionale “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino: Enzo Decaro e Massimiliano Gallo.

Dove rivedere la Notte degli Oscar

La Notte degli Oscar 2022, spiega la Dire (www.dire.it), sarà riproposta integralmente lunedì 28 marzo su Sky Cinema Oscar nel pomeriggio, mentre in prima serata l’appuntamento con “Il meglio della Notte degli Oscar 2022” sarà dalle 21.15 su Sky Cinema Oscar e Sky Uno, disponibile anche on demand su Sky e NOW e in chiaro su TV8 sempre il 28 marzo alle 23.45.

I favoriti

Intanto ferve il toto-vincitori. L’Italia ovviamente tifa Paolo Sorrentino in gara nella categoria ‘Miglior film internazionale’ con ‘È stata la mano di Dio‘. Il regista napoletano potrebbe bissare l’impresa riuscita con ‘La Grande Bellezza’, ma per farlo dovrà avere la meglio sul favorito ‘Drive my car’, road-movie del giapponese Ryūsuke Hamaguchi.

Nelle altre categorie i bookmaker puntano sul ‘club degli eterni secondi’ con nomi eccellenti alla ricerca della prima statuetta. Obiettivo che potrebbe arrivare per almeno tre dei grandi esclusi delle passate edizioni. In prima fila su tutti Will Smith, alla quarta nomination, che con il suo ruolo in ‘Una famiglia vincente – King Richard’, dato a 1,09 su Planetwin365 per il migliore attore protagonista. Il film ripercorre la vita di Richard Williams, un padre imperterrito che ha contribuito a formare due delle atlete più dotate di tutti i tempi, che hanno cambiato lo sport del tennis per sempre.

La cerimonia di domenica potrebbe finalmente premiare anche Paul Thomas Anderson, in passato candidato undici volte nelle categorie di miglior film, miglior regia e migliore sceneggiatura originale. È proprio da quest’ultima che arrivano i migliori auspici, vista la quota a 1,75 per ‘Licorice Pizza‘, prima scelta nelle preferenze dei bookie, mentre sono più difficili i colpi per la miglior regia (23,00) e il miglior film (36,00).

Ambientata nel 1973, la pellicola racconta del cammino infido del primo amore tra Alana e Gary che crescono, corrono e si innamorano nella San Fernando Valley. In questo racconto per immagini, accompagnato dai brani mai dimenticati di David Bowie, Paul McCartney, Nina Simone, The Doors, ai carismatici e debuttanti protagonisti Alana Haim e Cooper Hoffman, Anderson affianca il due volte Premio Oscar, Sean Penn, il regista e attore Bradley Cooper, Tom Waits e Benny Safdie.

A sorridere è pure Jessica Chastain, giunta alla terza candidatura, favorita a 1,65 come miglior attrice per ‘Gli occhi di Tammy Faye’. Il film racconta la straordinaria storia d’ascesa, caduta eredenzione della telepredicatrice Tammy Faye Bakker. Fra gli anni Settanta e Ottanta, la donna e suo marito Jim Bakker, entrambi di umili origini, riuscirono a creare il più grande network televisivo religioso al mondo e un parco a tema. Tuttavia, non passò molto tempo prima che irregolarità finanziarie, rivalità e scandali demolirono l’impero che i due avevano così accuratamente costruito.

Agli Oscar 2022 potrebbe invece rimanere ancora deluso Kenneth Branagh, che con le tre nomination di quest’anno raggiunge le otto complessive. A quota alta sono però sia l’Oscar al miglior film per ‘Belfast’ (a 13,00 contro l’1,70 del favorito ‘Il potere del cane’), sia quelli per miglior regia (sempre a 13,00 su planetwin) e migliore sceneggiatura originale (2,10). Il suo nuovo film, fortemente autobiografico, è ambientato durante gli scontri avvenuti a Belfast, in Irlanda del Nord, alla fine degli anni Sessanta. Protagonista è il giovane Buddy, un bambino di nove anni che, circondato dalla sua famiglia, sogna un futuro di riscatto e successi mentre la sua città è sconvolta da scontri e violenza.