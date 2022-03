“Miracoli dal cielo” su Rai Movie: la trama del film

In prima serata su Rai Movie “Miracoli dal cielo”: ecco la trama del film con Garner, Kylie Rogers e Martin Henderson

“Miracoli dal cielo” è il film in onda su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) domenica 27 marzo alle 21.10. Diretta da Patricia Riggen, la pellicola è ispirata alla vera storia di Christy Beame e di sua figlia Annabel. Anna, una bambina di dieci anni che soffre di un raro disturbo digestivo incurabile, è vittima di un gravissimo incidente in seguito al quale ha un’esperienza di pre-morte. Non solo Anna esce indenne dall’incidente ma scopre di essere inspiegabilmente guarita dalla sua malattia. Il film è interpretato da Jennifer Garner, Kylie Rogers, Martin Henderson, John Carroll Lynch, Eugenio Derbez e Queen Latifah.