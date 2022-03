Marina Ovsyannikova ospite da Fazio a “Che tempo che fa”

Marina Ovsyannikova, la giornalista che ha interrotto il tg russo per protestare contro la guerra in Ucraina, ospite a “Che tempo che fa” su Rai 3

Stasera, domenica 27 marzo, la giornalista russa Marina Ovsyannikova sarà ospite su Rai3 del programma Che Tempo Che Fa. Ovsyannikova è diventata famosa in tutto il mondo per essersi pubblicamente opposta all’invasione di Putin dell’Ucraina irrompendo lo scorso 14 marzo nello studio del telegiornale serale di Canale Uno – principale emittente russa– e mostrando un cartello di protesta. La cronista è stata arrestata subito dopo la sua iniziativa ed è stata sottoposta a “più di 14 ore di interrogatorio”, come da lei dichiarato, nel corso del quale non le è stato “permesso di sentire parenti né di ricevere aiuto legale”.

Ritenuta colpevole di “manifestazione non organizzata”, ai sensi del codice degli illeciti amministrativi dalla corte distrettuale di Ostankinsky della capitale, è stata sanzionata con una multa da 30mila rubli, circa 255 euro. Secondo l’agenzia statale Tass, gli inquirenti hanno avviato anche un’indagine ai danni di Ovsyannikova per verificare potenziali violazioni della legge sulla diffusione di notizie false sul conflitto in Ucraina approvata dal Parlamento russo a inizio mese. Ora, spiega la Dire (www.dire.it), rischierebbe una pena di 15 anni di carcere.

A CHE TEMPO CHE FA ANCHE SPERANZA E CINGOLANI

Ospiti della puntata del programma di Fabio Fazio, in gran parte dedicata alla guerra in Ucraina, con contributi di intellettuali, giornalisti e inviati, saranno stasera anche il ministro della Salute Roberto Speranza; il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani; il Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, Roberto Burioni.