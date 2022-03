“La truffa dei Logan” su Rai 4: la trama del film

In prima serata su Rai 4 il film “La truffa dei Logan” di Steven Soderbergh. La trama della pellicola con Channing Tatum, Adam Driver e Daniel Craig

Domenica 27 marzo, per il ciclo Action Comedy, Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) presenta alle 21.20 “La truffa dei Logan” di Steven Soderbergh. Il film s’iscrive a pieno titolo nel filone heist comedy, ovvero delle commedie d’azione la cui trama ruota attorno a una rapina. Come nei canoni nel genere, il regista premio Oscar ha raccolto un cast all-star, guidato da Channing Tatum, Adam Driver e Daniel Craig, quest’ultimo in un gustosissimo ribaltamento, proletario e comico, della maschera di Bond.

Se il classico di Stanley Kubrick “Rapina a mano armata” (1956) ricostruiva da vari punti di vista la rapina a un ippodromo, lo stesso espediente è qui utilizzato per raccontare il colpo grosso dei fratelli Logan all’autodromo di Charlotte, North Carolina, durante la corsa 600 miglia del Memorial Day: un appuntamento classico dell’immaginario popolare americano, di cui i campagnoli Logan rappresentano una perfetta incarnazione. Come da tradizione, non tutto andrà per il verso giusto, con gustosi imprevisti e vari colpi di scena. Al terzetto si affiancano Seth MacFarlane, Sebastian Stan e un ricchissimo reparto femminile, con Riley Keough, Katie Holmes, Hilary Swank e Katherine Waterston.