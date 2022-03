Colite ulcerosa: arrivano nuovi dati su guselkumab

Con il trattamento con guselkumab, risposta clinica raggiunta in pazienti con colite ulcerosa moderata-grave

Sono stati annunciati durante il congresso ECCO2022 i risultati dello studio di induzione di fase 2b QUASAR che mostrato una risposta clinica con guselkumab in una percentuale significativamente maggiore di adulti con colite ulcerosa (UC) da moderatamente a gravemente attiva che in precedenza avevano avuto una risposta inadeguata o un’intolleranza alle terapie convenzionali e/o alle terapie avanzate selezionate.

Tale risposta clinica alla settimana 12 era l’endpoint primario dello studio in cui guselkumab è stato somministrato per via endovenosa (IV) alla dose di 200 mg nel 61,4% dei pazienti (62/101) e alla dose di 400 mg nel 60,7% (65/107) rispetto al 27,6% del placebo (29/105).

I dati di sicurezza alla settimana 12 erano coerenti con il profilo di sicurezza di guselkumab nelle indicazioni approvate.

Guselkumab non è attualmente approvato per il trattamento di adulti con UC nell’Unione Europea.

Questi nuovi dati di efficacia e sicurezza sono i primi riportati sull’uso sperimentale di guselkumab per la colite ulcerosa da moderatamente a gravemente attiva in un’analisi di 313 pazienti arruolati nel programma clinico QUASAR.

“Nonostante le opzioni di trattamento disponibili, ci sono pazienti con colite ulcerosa da moderatamente a gravemente attiva che necessitano ancora di ulteriori approcci terapeutici a causa di una risposta inadeguata o intolleranza al trattamento attuale”, ha affermato l’autore dello studio Axel Dignass, Capo del Dipartimento di Medicina e Professore di Medicina e Gastroenterologia presso l’Agaplesion Markus Hospital, Goethe University di Francoforte, in Germania.

I risultati dello studio QUASAR mostrano che entrambe le dosi di induzione IV di guselkumab hanno ottenuto risposte cliniche in pazienti con malattia da moderatamente a gravemente attiva a tassi superiori al placebo.

Nello studio, l’endpoint primario della risposta clinica è definito come una diminuzione rispetto al basale di induzione nel punteggio Mayo modificato di ≥30% e ≥2 punti, con una diminuzione ≥1 punto rispetto al basale nel punteggio secondario del sanguinamento rettale o un sottopunteggio relativo al sanguinamento (all’interno del punteggio rettale) di 0 o 1.

I principali endpoint secondari nello studio QUASAR includono la remissione clinica, la remissione dei sintomi, il miglioramento endoscopico, il miglioramento della mucosa isto-endoscopica e la normalizzazione endoscopica alla settimana 12.

I risultati dei cinque endpoint secondari hanno mostrato:

• Tassi di remissione clinica raggiunti nel 25,7% e nel 25,2% dei pazienti rispettivamente nei gruppi 200 e 400 mg di guselkumab, rispetto al 9,5% nel gruppo placebo.

• Tassi di remissione sintomatica raggiunti nel 50,5% e nel 47,7% dei pazienti nei rispettivi dei gruppi da 200 e 400 mg di guselkumab rispetto al 20,0% nel gruppo placebo.

• Tassi di miglioramento endoscopico raggiunti nel 30,7% e nel 30,8% dei pazienti nei rispettivi gruppi di 200 e 400 mg di guselkumab rispetto al 12,4% nel gruppo con placebo.

• Tassi di miglioramento isto-endoscopico della mucosa sono stati raggiunti nel 19,8% e nel 27,1% dei pazienti nei rispettivi gruppi di 200 e 400 mg di guselkumab rispetto all’8,6% nel gruppo con placebo.

• Tasso di normalizzazione endoscopica è stato raggiunto nel 17,8% e nel 14% dei pazienti nei rispettivi gruppi di 200 e 400 mg di guselkumab rispetto al 6,7% nel gruppo con placebo.

I risultati sulla sicurezza per entrambi i gruppi di dosaggio di guselkumab erano coerenti con il profilo di sicurezza noto di guselkumab nelle indicazioni approvate.

Le percentuali di pazienti che hanno riportato eventi avversi (AE), eventi avversi gravi ed eventi avversi che hanno portato all’interruzione del trattamento in entrambi i gruppi di dosaggio di guselkumab non erano maggiori rispetto al placebo. Per guselkumab non sono state segnalate infezioni gravi, casi di tumori o morte.

