Academy Motosport aggiunge Tronconi nella EuroNascar 2022

Academy Motosport/Alex Caffi Motosport aggiungono Tronconi nella EuroNascar 2022 a partire dal primo round a Valencia il 14-15 maggio

Sempre più definita la squadra di Academy Motorsport/Alex Caffi Motorsport in vista della nuova stagione nella Nascar Whelen Euro Series. Dopo le conferme delle ultime settimane, Andrea Tronconi si aggiunge nel roster dei piloti che affronterà il campionato 2022. Il driver milanese esordirà nella serie internazionale al volante della Mustang n.1 del team toscano nella categoria EuroNascar 2.

Tronconi ha mosso i primi passi nel motorsport in moto, costruendo esperienze tra motocross, enduro, raid e supermotard; solo nel 2018 è passato all’automobilismo disputando in Italia varie stagioni nel Mini Challenge. Il mese scorso ha effettuato il suo primo test con Academy Motorsport al volante di una stock car: “Da sempre sono attratto dal mondo dei motori – ha dichiarato Tronconi -, sono molto contento di approdare in Nascar. Non ho esperienza di auto con trazione posteriore e non sarà facile trovare il feeling ideale dalla primissima gara, ma spero di crescere durante il corso del campionato. Nel primo test ho cercato di prendere confidenza con alcune peculiarità di queste vetture. Da subito mi sono trovato bene con tutti i componenti del team Academy e con Petri Corse che si occuperà dell’assistenza. Spero di ben figurare nella categoria EN2, puntando anche alla vittoria del Legend Trophy”.

Tra i compagni di squadra, nel team diretto da Federico Monti il pilota lombardo ritroverà il greco Thomas Krasonis con il quale ha condiviso gli esordi su quattro ruote nel 2018. Lo stesso Monti ha accolto Tronconi con queste parole: “Avere la possibilità di far esordire un pilota valido e una bella persona come lui nella EuroNascar è una gratificazione per tutta la squadra. Sarà un elemento fondamentale per creare armonia nel box e già nel primo test in pista ha ottenuto dei riscontri interessanti. Da questi ripartiremo insieme nel prosieguo della preparazione in vista del campionato”.

Calendario Nascar Whelen Euro Series 2022: 14/15-05 Valencia (E) – 11/12-06 Brands Hatch (GB) – 9/10-07 Roma Vallelunga (IT) – 03/04-09 Most (CZ) – 08/09-10 Zolder (BE) 29/30-10 Rijeka (HR).