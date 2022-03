Prénatal dona 51mila euro a Mission Bambini

La raccolta fondi di Prénatal per Mission Bambini: grazie all’iniziativa #fattiGRANDE sono stati devoluti 51mila euro

Una partnership ormai consolidata quella tra Prénatal e Mission Bambini che mette al centro l’infanzia e il sostegno alle situazioni più critiche. Diversi i momenti che vedono le due realtà unirsi durante l’anno e oggi si tirano le somme della raccolta fondi promossa nei 161 punti vendita Prénatal durante il periodo natalizio. Grazie all’acquisto di uno tra gli oltre 800 prodotti dedicati all’iniziativa #fattiGRANDE sono stati devoluti 51 mila euro.

Una cifra che oggi Mission Bambini utilizzerà per garantire l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia (nidi e scuole dell’infanzia) a bambini di famiglie in difficoltà economica, contribuendo a coprire i costi delle rette. In Italia infatti – anche a causa del loro importo significativo – sono ancora pochi i bambini che frequentano questi servizi: circa il 25% contro un obiettivo europeo del 33% (dati relativi alla fascia 0-3 anni). I servizi educativi sostenuti da Mission Bambini e da Prénatal coinvolgono inoltre i genitori: da un lato offrendo loro occasioni per il potenziamento delle competenze genitoriali (ad esempio attraverso laboratori ad hoc), dall’altro fornendo beni materiali di prima necessità per far fronte a bisogni concreti. Infine, l’aiuto alle famiglie prevede anche interventi personalizzati e individuali come consulenze psico-pedagogiche e percorsi specifici finalizzati a migliorare la gestione della relazione con i figli e la loro educazione.

“Prénatal nasce per essere al fianco dei bambini e delle loro famiglie, per questo non possiamo che metterci in ascolto di chi ha il grande pregio di aiutare in modo concreto tutte le frange più deboli di questa categoria. In Mission Bambini abbiamo trovato un partner di grande valore con cui poter condividere il nostro piccolo contributo e vederlo trasformato in una reale opportunità di cambiamento per tanti bambini e per i loro genitori. Siamo orgogliosi del risultato dell’ultima raccolta fondi, certi che si tratta solo di un ulteriore tassello a questa grande collaborazione in continua evoluzione” – dichiara Massimo Arioli, Managing Director di Prénatal.

Sara Modena, Direttore Generale di Mission Bambini aggiunge: ““Le conseguenze socio-economiche della pandemia hanno colpito in modo particolare quella fascia di popolazione che vive in contesti di povertà materiale, acuendo le disuguaglianze sociali. Per i bambini delle famiglie più fragili si è purtroppo concretizzato il rischio di danni indelebili al loro benessere psico-fisico e alla loro crescita. In questo scenario Mission Bambini ha intensificato il lavoro che da molti anni porta avanti nei contesti difficili delle città italiane per contrastare la povertà educativa, offrendo ai bambini più piccoli l’opportunità di uscire dall’emarginazione sociale. Ancora una volta vogliamo quindi dire grazie di cuore a Prénatal, per essere al nostro fianco nel garantire opportunità educative di qualità a tanti bambini e un aiuto concreto alle loro famiglie”.