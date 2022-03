Musica in lutto: è morto il batterista Taylor Hawkins

Lutto nel mondo della musica: è morto il batterista dei Foo Fighters, Taylor Hawkins. Aveva 50 anni. A dare il triste annuncio è stata la band sui social.

“La famiglia dei Foo Fighters è devastata dalla tragica e prematura morte del nostro amato Taylor Hawkins- si legge sul loro profilo ufficiale su Twitter-. Il suo spirito musicale e la sua risata contagiosa vivranno con noi per sempre. I nostri cuori sono vicini alla moglie, ai figli e alla famiglia, e chiediamo che la loro privacy sia rispettata al massimo in questo momento di inimmaginabile difficoltà”.

Secondo quanto si apprende Hawkins sarebbe morto in un albergo a Bogotà, dove si trovava insieme alla band per esibirsi al Festival Estero Picnic. La causa del decesso sarebbe un infarto, domani il gruppo avrebbe dovuto suonare in Brasile. Prima dei Foo Fighters, di cui era anche cantante e corista, Hawkins è stato il batterista di Alanis Morrissette.

I COLDPLAY DADICANO EVERGLOW A TAYLOR HAWKINS

Appresa la triste notizia della scomparsa di Hawkins, avvenuta nella notte italiana come riferisce la Dire (www.dire.it), i Coldplay hanno voluto omaggiare il batterista dedicandogli il brano ‘Everglow’ durante il loro concerto in corso allo stadio BBVA di Monterrey.

“Abbiamo saputo che un nostro amico, di una grande band, i Foo Figherts non c’è più. Non sapevamo se parlarne in questo concerto, ma dobbiamo farlo perché sono nostri amici e li amiamo. Sentiamo di dover mandare tanto amore ai Foo Fighters, perché conoscevamo tutti Taylor, il loro batterista, che era un bravissimo uomo. Quindi suoneremo questa canzone per i Foo Fighters”, ha dichiarato il frontman della band, Chris Martin, prima di intonare la canzone.