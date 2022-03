Flavia Vento si ritira anche da “La Pupa e Il Secchione”

Flavia Vento continua a collezionare ritiri nei reality: la showgirl si è ritirata da “La Pupa e il Secchione”, è la quinta volta

Non c’è 2 senza 3, o meglio, 4 senza 5. Sì perché, Flavia Vento, si è ritirata definitivamente anche da La Pupa e il Secchione. In ordine di tempo, il 5 reality dopo ‘La fattoria’, ben due edizioni de ‘L’isola dei famosi’ e il ‘Gf Vip’. Ad annunciare il suo, ennesimo, ritiro è stata la conduttrice del programma Barbara D’Urso, spiegando che ha provato a convincerla ma senza riuscirci. “Flavia è voluta andarsene ed è già tornata a casa sua”, ha spiegato a Pomeriggio Cinque la D’Urso. “Martedì vi spiegherò il vero motivo per cui ha deciso di lasciare definitivamente il programma. Perché non ha a che fare con i cani, ma c’è dell’altro. Io durante i casting l’avevo avvisata e le avevo chiesto se sarebbe risucita a restare in gioco e lei mi aveva rassicurata. Purtroppo anche questa volta ha mollato. Però non sono arrabbiata con lei, come si fa ad essere arrabbiati con la Vento?”.

Il nome della Cipriani al posto della Vento

Chi prenderà il posto della Vento? A questa domanda, riferisce la Dire (www.dire.it), ha risposto ieri Barbara D’Urso durante la puntata di Pomeriggio Cinque: “Martedì faremo entrare una nuova Pupa. Famosa? Non abbiamo delle persone famose, ma abbiamo una Pupa che già è stata vista. Diciamo che, come Flavia Vento, è in televisione spesso. Questa ragazza è bionda, formosa, con delle belle curve. Lei è la pupa per eccellenza, è italiana, italianissima”, ha detto. Dagli indizi forniti dalla conduttrice, in molti hanno pensato a Francesca Cipriani, ma per scoprirlo bisognerà aspettare la prima serata di martedì, su Italia Uno.