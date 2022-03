Diletta Leotta è di nuovo single e si gode Dubai con le amiche

Diletta Leotta torna single e vola a Dubai con le amiche. Tra gli scatti pubblicati sui social anche quelli con Marcel Jacobs e la moglie Nicole Daza

Archiviata la storia, mai ufficializzata, con il modello Giacomo Cavalli, Diletta Leotta è volata a Dubai in compagnia delle amiche Rossella Fiamingo e Lorenza Di Prima.

Tra scatti in costume o in posa tra le luci dei grattacieli, come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la vacanza della conduttrice è ampiamente documentata sui social e a giudicare dai sorrisi, i problemi di cuore sembrano già lontani. Tra le foto apparse su Instagram anche quella con Marcel Jacobs e la futura moglie Nicole Daza incontrati a Dubai.

Finita la storia con Can Yaman, Diletta Leotta sembra aver scritto la parola fine anche con l’ultima fiamma Giacomo Cavalli. I due, hanno trascorso insieme le feste di fine anno ma la loro relazione non è mai stata ufficializzata né sono stati paparazzati insieme in occasioni mondane.