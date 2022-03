Le Isole Minori entrano nella 73ma Area Interna Ultraperiferica

Le Isole Minori, grazie ad un attento lavoro ANCIM, entrano a fare parte della “73ma Area Interna Ultraperiferica” creata ad hoc dal Comitato delle Aree Interne

Le Isole Minori, grazie ad un attento lavoro ANCIM, entrano a fare parte della “73ma Area Interna Ultraperiferica” creata ad hoc dal Comitato delle Aree Interne.

“A questo importante traguardo siamo giunti grazie ad un preciso lavoro svolto dall’organizzazione dell’ANCIM e dai 35 comuni delle Isole Minori che, in tempi brevissimi, hanno approvato la delibera di richiesta di inserimento nella nuova Area Interna indirizzando il tutto al Ministero competente. Ringrazio, davvero, il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, dott.ssa Carfagna per l’impegno profuso e per la felice intuizione di creare questa nuova Area Interna che va ad accendere un ulteriore faro sulle Isole Minori, sulle peculiarità e disagi che i nostri territori vivono quotidianamente. Un grazie va anche al Consigliere per la Strategia Nazionale Aree Interne, il dott. Gambacorta e tutto lo staff che ha elaborato la presentazione della candidatura” dichiara il presidente ANCIM e Sindaco di Forio, Francesco Del Deo.

“Questo inserimento è particolarmente significativo in quanto ha visto la compartecipazione di tutti i 35 Comuni delle Isole Minori per la costituzione di un sistema omogeneo di sviluppo. I benefici per i Comuni sono già tanti, soprattutto se abbinati al particolare del riconoscimento di tutti i Comuni, anche quelli del Centro Nord, tra le aree del Sud. Come primo passo sono stati stanziati circa 11milioni e 400mila euro per la 73ma Area Interna, ma oltre a questo fondo dedicato i Comuni ricompresi nella 73ma Area Interna possono partecipare a tutti i bandi già attivi, come ad esempio quello riguardante l’incremento dei servizi delle farmacie, per la difesa dagli incendi boschivi e per altri bandi che sono in itinere. Come ANCIM stiamo già lavorando ad una proposta di interventi che siano particolarmente significativi nei settori dei Sanità, della Scuola e dei Trasporti” conclude il presidente ANCIM, Francesco Del Deo.