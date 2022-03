Hiv: negli Usa risultati dal trapianto di cellule staminali

Un paziente affetto da HIV che ha ricevuto un trapianto di cellule staminali del sangue per una leucemia mieloide acuta ad alto rischio è stato libero dal virus per 14 mesi

Un paziente affetto da HIV che ha ricevuto un trapianto di cellule staminali del sangue per una leucemia mieloide acuta ad alto rischio è stato libero dal virus per 14 mesi dopo aver interrotto il trattamento con farmaci antiretrovirali per l’HIV, suggerendo che sioamo di fronte a una cura della malattia. Lo riferiscono i medici di Weill Cornell Medicine che hanno eseguito il trapianto e gestito la sua cura. Come in altri due casi di successo che sono stati segnalati, le cellule del donatore trapiantato portavano una mutazione che li rende resistenti all’infezione da HIV.

Il nuovo caso di remissione a lungo termine dell’HIV è stato riportato il 15 febbraio alla 29esima conferenza annuale sui retrovirus e le infezioni opportunistiche (CROI), a Denver.

La paziente ha ricevuto trapianti di cellule staminali che ricostituiscono il sangue e il sistema immunitario dopo che la sua popolazione di cellule del sangue, comprese le cellule leucemiche, è stata distrutta dalla chemioterapia ad alte dosi. Le cellule trapiantate provenivano da due fonti: le cellule staminali di un parente adulto sano sono state utilizzate per ripristinare rapidamente la sua popolazione di cellule del sangue per ridurre le complicazioni infettive, e il sangue del cordone ombelicale di un neonato non correlato è stato utilizzato per fornire una ricostituzione del sangue a lungo termine.

Il sangue del cordone ombelicale è usato per fornire cellule staminali del sangue per i trapianti per i pazienti che non riescono a trovare donatori adulti compatibili. Gli specialisti dei trapianti hanno scoperto che il sangue del cordone ombelicale può essere usato con successo anche quando proviene da un donatore non imparentato i cui marcatori immunitari corrispondono solo parzialmente a quelli del ricevente.

I medici in questo caso hanno usato sangue del cordone ombelicale contenente una variante del gene di resistenza all’HIV chiamata CCR5Δ32. L’HIV normalmente usa il co-recettore CCR5 per infettare le cellule immunitarie, ma la variante Δ32 del recettore blocca efficacemente l’ingresso del virus.

Tre mesi dopo il trapianto, i test hanno mostrato che la popolazione di cellule del sangue del paziente era interamente derivata dalle cellule del sangue del cordone resistenti all’HIV. Gli studi post-trapianto non potevano più rilevare l’HIV con vari test sensibili. La paziente alla fine ha smesso di prendere farmaci antiretrovirali per sopprimere la sua infezione da HIV, e finora, è stata senza farmaci per l’HIV per 14 mesi, senza segni di riemersione dell’HIV dopo un attento follow-up durante la pandemia COVID 19 – indicando una probabile cura, anche se i medici in questa fase preferiscono chiamarla remissione a lungo termine. È stata anche libera dalla leucemia per più di quattro anni.

Sono stati riportati due casi precedenti di remissione a lungo termine in pazienti con cancro HIV-positivi dopo il trapianto di cellule staminali CCR5Δ32 adulte. Questo caso è il primo ad usare cellule del sangue del cordone ombelicale, e il primo a trattare una donna e qualcuno che si identifica come razza mista. Poiché la variante CCR5Δ32 è molto più comune nelle persone di origine europea, è più difficile trovare donatori CCR5Δ32 ben assortiti per i tradizionali trapianti di cellule staminali in pazienti non bianchi, anche se l’uso del sangue cordonale allevia in parte questo problema.

Jingmei Hsu e Koen Van Besien e il dottor Marshall Glesby, specialista in malattie infettive, sono i medici-scienziati che hanno condotto la sperimentazione clinica finanziata dal NIH presso la Weill Cornell Medicine in collaborazione con i ricercatori della University of California Los Angeles, Johns Hopkins University School of Medicine e diverse altre istituzioni.

I ricercatori hanno concluso che il sangue del cordone ombelicale contenente la variante CCR5Δ32 offre una possibile cura sia per le neoplasie ematologiche che per l’HIV e dovrebbe essere considerato come fonte di cellule staminali quando i pazienti con cancro HIV-positivo hanno bisogno di trapianti di cellule staminali del sangue. Tuttavia, la procedura è considerata troppo rischiosa per i pazienti HIV-positivi che altrimenti non hanno bisogno di tali trapianti.