“Fool for you” è la nuova canzone di Leea Clem

Leea Clem, nome d’arte della cantautrice Giulia Clemente, torna a proporci la sua musica con un nuovo brano inedito “Fool for You”

Abbiamo avuto modo di conoscere ed apprezzare questa giovane cantautrice pugliese grazieal successo del suo primo lavoro, il singolo “A Universe Apart” pubblicato nel 2021.

Leea Clem, nome d’arte della cantautrice Giulia Clemente, torna a proporci la sua musica con un nuovo brano inedito “Fool for You”. Tutto è cominciato nel 2021 quando Giulia inizia a collaborare con la “MA Eventi” del manager Cosimo Taurino, professionista già molto conosciuto nel panorama musicale per essere un ottimo talent scout.

Leea si era affacciata al mondo del cantautorato nel 2020, durante la fine della prima quarantena, riscoprendo la bellezza di mettere in musica e in versi il suo mondo interiore che è poi quello comune a tanti ragazzi della sua generazione. Una strada che “apre” al dialogo con chi l’ascolta, fondamentale soprattutto in questi anni di pandemia che hanno visto i giovani estraniarsi ancor di più dai contatti fisici e dalla vita reale, bloccando di fatto la conoscenza di persona.

Come per il singolo precedente anche “Fool for You” è scritto totalmente in lingua inglese, espressione linguistica nella quale Leea si muove a proprio agio e che le consente di portare nel prossimo futuro la sua musica anche fuori dai confini nazionali. Sua musa e ispiratrice artistica è la famosissima cantante americana Ariana Grande, il cui esempio l’ha sempre spinta a dare il meglio di sé e a migliorarsi dal punto di vista artistico. Giulia fin da piccola manifesta la sua passione per la musica, esibendosi per la famiglia anche con coreografie spontanee. Dopo qualche anno di danza si forma studiando canto e pianoforte, avvicinandosi ancora in erba alla stesura dei primi testi. Le prime esperienze canore la vedono protagonista all’interno di cori, per poi proseguire con la partecipazione a diversi talent e concorsi sia a livello locale che nazionale nei quali, assaporando l’emozione di cantare live di fronte ad un vero pubblico, rafforza non solo la sua identità artistica ma anche le capacità vocali supportate dalla formazione ricevuta.

La dimensione “live” diventa per Giulia il punto di riferimento più importante e il terreno più giusto dove portare se stessa, la sua musica ed i suoi messaggi e con “Fool for You” aggiunge un altro tassello al suo puzzle artistico che sta costruendo con passione e determinazione.