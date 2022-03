“Coworking” fino al 3 aprile al Teatro de’ Servi

In prima assoluta COWORKING, la nuova brillante commedia diretta da Roberto Marafante, in scena fino al 3 aprile al Teatro de’ Servi di Roma

Fino al 3 aprile al Teatro de’ Servi, COWORKING, la nuova brillante commedia diretta da Roberto Marafante, incentrata sulla precarietà della vita.

Il coworking è il luogo di lavoro condiviso simbolo di questa condizione: basta affittare una scrivania. È qui che Gianni tenta di realizzare i suoi sogni: diventare uno scrittore e conquistare l’affascinante Rebecca. Gli inseparabili amici Carlo e Nicola, provati dalla vita e dal lavoro, lo vanno spesso a trovare e tra battute esilaranti, situazioni comiche e surreali, sperano in un evento imprevisto che cambi la loro condizione. Ma proprio i tre, aiutati da Rebecca, provocheranno l’imprevisto che aspettano: un piano “criminale” per impedire che l’amato rifugio, il coworking, diventi uno squallido supermercato. Sarà un finale inaspettato a cambiare la “triste precarietà”… in una “gioiosa incertezza”. Si sorride e si riflette sui nostri tempi, la nostra società, le nostre relazioni.

