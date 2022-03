“Avengement – missione vendetta” su Rai 4: la trama del film

In prima serata su Rai 4 “Avengement – missione vendetta”: un action diretto da Jesse V. Johnson con Scott Adkins, ecco la trama

E’ diretto dallo specialista Jesse V. Johnson il film action “Avengement – missione vendetta”, in onda venerdì 25 marzo alle 21.20 su Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre). L’inglese Scott Adkins, star ormai consacrata del genere, è nel ruolo di un piccolo criminale che, in fuga dal carcere, vuole vendicarsi della banda che lo ha trasformato in una macchina di morte. Azione pulp, grandi scene di combattimento, un tono secco da B-movie classico fanno del film un cult contemporaneo del genere.