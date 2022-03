Su Rai 2 “Unfaithful – L’amore infedele”: la trama del film

In prima serata su Rai 2 il thriller “Unfaithful – L’amore infedele” diretto da Adrian Lyne con Richard Gere e Diane Lane: ecco la trama

Giovedì 24 marzo la prima serata di Rai 2 si tingerà di noir con un piccolo classico dell’home thriller, “Unfaithful – L’amore infedele”, in onda alle 21.20. Diretto dallo specialista Adrian Lyne, regista di Attrazione fatale e Proposta indecente, il film racconta la storia di Edward e Connie, una coppia borghese nella New York di inizio terzo millennio, che entra in crisi quando la donna perde la testa per il giovane libraio Paul. Edward scopre il tradimento della moglie e, preso dall’impeto, uccide l’amante innescando una reazione a catena che porterà a conseguenze imprevedibili. Remake di Stéphane, una moglie infedele (1969) di Claude Chabrol, la pellicola vanta l’interpretazione nel ruolo dei protagonisti di Richard Gere e Diane Lane, che per questo film è stata candidata agli Oscar.