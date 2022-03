“Il valzer dei pensieri” è il nuovo singolo di Daniela Mastrandrea

Disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali “Il valzer dei pensieri”, il nuovo singolo di Daniela Mastrandrea

Dopo il fuori programma Ad occhi chiusi, singolo per flauto, chitarra e orchestra d’archi datato 21 dicembre, riparte il viaggio alla scoperta di Riflessi, quinto album della pianista compositrice Daniela Mastrandrea, giunto ormai quasi a metà del percorso. Delle quattordici composizioni che compongono l’album, sono già stati proposti i brani Come Neve, Attimi, Le parole non dette, Riflessi, L’isola che non c’era e Tra inconscio e ragione.

Si riparte con Il valzer dei pensieri, singolo per pianoforte solo datato 18 febbraio 2022. La cover del singolo, raffigurante il passo tacito, lento e felpato di una ballerina in punta di piedi, vuole raccontare la discrezione con la quale i pensieri s’affacciano alla mente. Pensieri che sono sempre presenti, anche quando non si vuole dar loro ascolto. Pensieri che danzano, volteggiano e spesso si soffermano a infastidirci. Nello specifico, il brano abbraccia i pensieri più lieti, nonché i più reconditi del cuore che riempiono l’anima.

Un brano che, come tutti quelli che compongono la discografia della Mastrandrea, ha come obiettivo quello di avvolgere cuore e anima, sulla scia di un irrefrenabile istinto di condivisione di esperienze ed emozioni.

Disponibile su tutte le piattaforme digitali ▶️ https://lnkfi.re/IlValzerDeiPensieri