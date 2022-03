Il Rally Città di Foligno chiuderà la serie Raceday

Il 1° Rally Città di Foligno in programma il 9 e 10 aprile sarà anche l’evento finale del Challenge Raceday Rally Terra 2021-2022

Cresce l’attesa per vedere sventolare la bandiera di partenza del 1° Rally Città di Foligno, una gara tutta nuova in una location che gli amanti delle gare di fondo sterrato non hanno mai “battuto”, in provincia di Perugia, previsto il 9 e 10 aprile.

Il lavoro della struttura facente capo ad Oriano Agostini proporrà la gara come evento finale del Challenge Raceday Rally Terra 2021-2022, che dopo la terza prova del “Valle del Tevere“, ha la classifica estremamente corta ed incerta, preparando quindi l’atto finale della stagione ad un week end altamente adrenalinico quanto spettacolare.

Il Rally Città di Foligno è stato immediatamente visto come ideale incentivo per l’immagine del territorio, utile volàno per il comparto turistico-ricettivo della bella pianura della Valle Umbra, con i suoi dolci rilievi collinari e i contrafforti della dorsale appenninica centrale. Un luogo anche ricco di importanti memorie storiche, come ad esempio il fatto che nella città del celebre “Palio della Quintana” fu stampata, nel 1472, la prima edizione della Divina Commedia.

Il programma di gara prevede il Ritiro Accrediti e documentazione di gara per i concorrenti per i concorrenti sarà venerdì 8 aprile dalle 18,00 alle 21,00, le ricognizioni del percorso sono invece previste sabato 9 aprile dalle 10,00 alle 15,00.

Sempre sabato 9 aprile, dalle ore 08,00 alle 13,00, sono previste le operazioni di verifica tecnica al parco assistenza, mentre lo Shakedown (test con le vetture da gara), sarà dalle 14,00 alle 18,00.

La sfida sarà tutta alla domenica, 10 aprile, caratterizzata da due diverse prove speciali che per tutti i concorrenti saranno nuove. La partenza dalle ore 7,30 che avverrà dal Parco Assistenza di Foligno (situato nella zona industriale “La Paciana”), mentre l’arrivo, con premiazione sul palco, sarà dalle ore 18,00 in Piazza della Repubblica a Foligno.