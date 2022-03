“Il Ponte delle spie” su Rai Movie: la trama del film

In prima serata su Rai Movie “Il Ponte delle spie”: ecco la trama del film che vede tornare insieme la coppia Tom Hanks-Steven Spielberg

Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) trasmette giovedì 24 marzo in prima serata alle 21.10 il film “Il ponte delle spie”. Torna insieme la coppia Tom Hanks-Steven Spielberg per la quarta volta (dopo Salvate il soldato Ryan, Prova a prendermi, The Terminal) e lo fa raccontando una storia ambientata nel difficilissimo periodo della Guerra fredda, quel particolare periodo storico durato grosso modo quarantacinque anni che intercorre tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e la caduta del muro di Berlino.

La storia si svolge negli anni Sessanta. L’avvocato James Donovan di Brooklyn viene incaricato di difendere una spia sovietica, Rudolf Abel, allo scopo di dimostrare come gli Stati Uniti abbiano a cuore gli interessi di tutti. Nonostante le pressioni ricevute, Donovan riesce a stabilire un rapporto corretto con il suo assistito e lo difende nel migliore dei modi, arrivando persino a evitargli la pena di morte. Il verdetto, però, causerà non pochi problemi all’avvocato e alla sua famiglia. Il film ha ricevuto sei nomination agli Oscar del 2016 e, oltre a Hanks, vede all’interno del cast Mark Rylance, premiato come Miglior attore non protagonista.