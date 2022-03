“Fumo la vita” è il nuovo brano di Santo

Santo online su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo “Fumo la vita”: il brano è anche in rotazione radiofonica

Con il suo nuovo singolo, Santo descrive una sensazione di disorientamento esistenziale nel modo più semplice e trasparente possibile, sperimentando sonorità che intrecciano rap e it-pop, raccontandosi in rime che evocano immagini forti e attuali.

Gli stati d’ansia, angoscia e malessere, non vengono descritti come una sfortuna riservata unicamente all’autore, ma sono affrontati con la consapevolezza di chi li riconosce come problemi comuni a tutti, empatizzando direttamente con l’ascoltatore.

BIO:

Francesco Santo nasce a Pavia nell’aprile del 2000. Cresce a Varese, dove nel 2012 si approccia allo studio del pianoforte, avvicinandosi a sonorità jazz e blues ed esibendosi in piccoli eventi unicamente come musicista. Dal 2016 continua da solo il proprio percorso musicale e inizia a scrivere, per accompagnare le composizioni al pianoforte. Nello stesso periodo impara a suonare la chitarra e il basso, mentre nel 2018 si approccia alla produzione musicale. Nel 2019 si trasferisce a Bologna per frequentare la Facoltà di Fisica all’Università e nel 2020 pubblica i suoi primi singoli: Rouen, Asfalto e VA. Nel Maggio del 2021 a seguito di una collaborazione con WaxLife esce Para, quarto singolo dell’artista.