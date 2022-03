Fitness e cardio: ecco le pedane vibranti più richieste del momento

Le pedane vibranti sono tra gli strumenti fitness più ricercati del momento, visto che sempre più spesso vengono inserite all’interno degli attrezzi selezionati per l’allestimento di una palestra domestica. Si tratta di un dispositivo allenante molto utile perché pensato per mantenere sempre tonificati i propri muscoli, contenere la cellulite e stimolare positivamente la circolazione sanguigna del corpo. Le pedane vibranti, che negli ultimi anni sono state notevolmente perfezionate e arricchite con nuove funzionalità, permettono di integrare lo scopo sportivo con quello estetico.

Si tratta infatti di un attrezzo pensato per chi desidera scolpire e rimodellare il proprio corpo, un risultato che viene facilitato dall’azione vibrante di questo dispositivo, che va a massaggiare e a stimolare la circolazione sanguigna e il metabolismo. Per queste ragioni le pedane vibranti sono molto gettonate dalle donne che possono così contribuire a tenere sotto controllo la ritenzione idrica e la formazione della cellulite. Nello specifico le pedane vibranti possono essere sussultorie o basculanti, in base al meccanismo previsto alla base del loro funzionamento.

Tipologie di pedane vibranti e funzionalità

Per conoscere in modo veloce prezzi e offerte per la pedana vibrante si consiglia di visitare il portale Sportivoesano.it, che aiuta l’utente ad individuare il prodotto con il miglior rapporto qualità prezzo. La scelta, inoltre, dovrebbe essere sempre fatta sulla base del funzionamento e delle caratteristiche tecniche più adatte per le esigenze specifiche di una persona. I modelli basati su un meccanismo sussultorio sono quelli che prevedono un movimento dal basso verso l’alto, mentre invece le pedane basculanti vengono interessate da un movimento che va da destra verso sinistra. Esistono poi anche dei modelli particolarmente avanzati che sono in grado anche di combinare alla perfezione questi due movimenti.

Quest’ultima alternativa è sicuramente quella più performante e anche maggiormente gradevole nell’utilizzo. Di solito tutte le pedane hanno una base di appoggio che è fatta con la forma dei piedi. In alcuni modelli sono poi inclusi anche degli accessori aggiuntivi che consentono di fare degli allenamenti specifici per i vari arti, soprattutto per quelli superiori. Per la scelta di questo dispositivo può essere utile valutare alcuni aspetti tecnici, come ad esempio:

Velocità .

. Spazio occupato.

Comodità d’uso.

Peso .

. Potenza e velocità.

Presenza di un display.

Lo spazio occupato dalla pedana incide ovviamente anche sulla sua comodità di utilizzo. La grandezza di questo dispositivo deve essere ovviamente essere valutata con attenzione, in considerazione del luogo in cui dovrà essere riposta. Alcuni modelli risultano infatti più ingombranti e pesanti ma sono arricchiti da molte funzionalità, mentre altri sono più basici ma al tempo stesso anche più leggeri e semplici da trasportare. In generale è sicuramente utile quindi scegliere un modello in virtù dello spazio che una persona ha a disposizione nella propria “palestra”.

Utilizzo e fattori di grande importanza

L’uso della pedana vibrante è semplicissimo, in quanto richiede soltanto di indossare un paio di scarpe da ginnastica e di salire sul dispositivo. Una volta fatto ciò è solitamente possibile impostare la velocità desiderata e iniziare una normale seduta allenante. Il tempo di utilizzo della pedana, come indicato solitamente dai produttori, dovrebbe essere proporzionato alle capacità motorie degli utilizzatori e alle diverse caratteristiche fisiche. Durante l’uso è poi possibile anche agire sul grado di velocità, in modo da garantire una maggiore o minore intensità di allenamento.

Medici e preparatori atletici sottolineano inoltre spesso che la pedana dovrebbe essere utilizzata in modo consapevole, nel rispetto dei propri limiti fisici. In caso di problematiche fisiche, è sicuramente una buona idea consultare un medico prima di iniziare ad utilizzare questo attrezzo da palestra. Durante la fase di scelta è molto importante considerare anche la potenza del motore e la velocità di movimento.

In generale gli esperti del settore consigliano una potenza di almeno 500 watt per le pedane domestiche, mentre quelle professionali possono raggiungere anche i 1000 watt. E’ importante che una pedana domestica abbia poi un range di velocità variabili. Queste possono poi includere anche degli attrezzi ginnici ulteriori, come ad esempio delle comode bande elastiche. Infine la presenza di un display è molto utile perché permette di visualizzare dei video relativi alle modalità di allenamento o di consultare alcune utili informazioni durante l’utilizzo.