Dolomiti Brenta Rally: svelato il percorso

Power Stage svela il percorso della prima edizione del Dolomiti Brenta Rally: la gara è in calendario per il 22 e 23 aprile 2022

Cresce a dismisura, l’attesa per il 1° DOLOMITI BRENTA RALLY, soprattutto se l’organizzatore, Power Stage, rivela i caratteri del percorso.

In calendario per il 22 e 23 aprile, la gara ha già conosciuto un forte interesse dal tessuto rallistico de triveneto e non solo, in diversi hanno manifestato intenzione di portarsi su questa porzione di dolomiti per unire lo sport con le bellezze dei luoghi. La sensazione che si percepisce è che vi è molto fermento, tanto interesse intorno alla gara, che per la prima volta si porta sull’altopiano Brenta – Paganella, dominato ad ovest dal Piz Galin ed a est dalla Paganella, “perle” di un territorio affascinante, patrimonio UNESCO, che fa innamorare a prima vista.

Il percorso prevede tre diverse prove speciali da correre due volte, in due giornate, tra venerdì 22 e sabato 23 aprile. Sono tutte prove che non hanno mai visto un rally, un percorso quindi inedito. Un percorso, anche, definito dagli organizzatori molto tecnico, che alterna tratti molto veloci ad altri più lenti, dove sarà importante saper tenere il ritmo, curare le traiettorie. Il tutto abbracciato da un paesaggio unico, che sicuramente avrà da offrire anche i meleti in fiore, oltre alle Dolomiti. Uno spettacolo, dunque, quello che i concorrenti si troveranno ad affrontare.

Le prove speciali sono: “Fai della Paganella”, da correre due volte al venerdì, di Km. 5,890, mentre le altre due sono in programma al sabato: saranno la “Val Lomasona” (Km. 11,310) e la “Sporminore” (Km. 9,850).

CUORE PULSANTE AD ANDALO

Cuore pulsante dell’evento sarà Andalo, un luogo a forte vocazione turistica, che certamente non mancherà di accogliere il rally ed il suo seguito come nella sua migliore tradizione di ospitalità. Partenza da Andalo (Piazza Dolomiti) alle 17,01 di venerdì 22 aprile, poi le due prove di Fai della Paganella intervallate da un riordinamento, quindi alle 20,51 entrata nel riordinamento notturno dalle 20,51. L’indomani, sabato 23 aprile, la gara riprenderà alle 09,01 per affrontare gli altri due tratti, per due volte, intervallati da un riordinamento ed un Parco di Assistenza. L’arrivo finale, ad Andalo, alle 18,31.

L’organizzazione tiene ad evidenziare, che nel rispetto dell’ambiente e del suo importante equilibrio, l’intero percorso della competizione si svolge al di fuori del territorio del Parco Adamello-Brenta. A seguito di diversi incontri chiarificatori tra gli organizzatori e gli Enti preposti, la gara ha confermato il nulla osta dei servizi ambientali del Parco Adamello Brenta e del Parco Rete Natura 2000.