Previsioni meteo 23 marzo 2022: alta pressione in rinforzo

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 23 marzo 2022: fase di tempo stabile sull’Italia con l’anticiclone, peggioramento tra sabato e domenica

Un vasto anticiclone con massimi al suolo fino a 1035 hPa sull’Europa centro-orientale nel corso della settimana si sposterà verso il Mediterraneo centrale portando sull’Italia condizioni meteo stabili e un deciso rialzo delle temperature. I primi effetti già nella giornata di oggi, che trascorrerà con cieli sereni e clima gradevole nelle ore centrali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani il clima risulterà asciutto su tutta la nostra Penisola, protetta dall’anticiclone. Il tempo non subirà variazioni di rilievo almeno fino a sabato, quando un parziale cedimento dell’alta pressione permetterà l’arrivo di piogge su Sardegna e coste tirreniche centro-meridionali. Le precipitazioni si estenderanno poi nel corso della giornata di domenica anche alle regioni centrali.

Intanto per oggi, mercoledì 23 marzo 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con totale assenza di nuvolosità. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

In Toscana giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente su tutta la regione sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e il tempo si manterrà quindi asciutto su tutto il territorio.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio instabilità pomeridiana tra Calabria e Sicilia con formazione di nuvolosità convettiva ma senza fenomeni di rilievo associati, ancora soleggiato altrove. In serata nuovamente tempo stabile ovunque con cieli in prevalenza sereni. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

In Calabria condizioni di tempo stabile con sole prevalente al mattino su gran parte della regione, nubi diffuse sui settori meridionali nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno su tutti i settori.

Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.