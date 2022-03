Pompea e Giulia Accardi per la collezione “Perfectly Imperfect”

Pompea, in collaborazione con Giulia Accardi, lancia Perfectly Imperfect una collezione di intimo inclusiva al 100%

Pompea, in collaborazione con Giulia Accardi, lancia Perfectly Imperfect una collezione di intimo inclusiva al 100%, confezionata con fibre sostenibili all Made in Italy.

Volto cult della campagna ADV è Giulia Accardi la modella, influencer e attivista che, lottando da tempo contro il body shaming, ha scelto di disegnare per Pompea una linea che privilegia un design clean e ricercato.

La collezione è il risultato di un’alchimia tra materiali green e performanti. Il filato hi-tech riciclato Q-NOVA® by Fulgar di nuova generazione e la rivoluzionaria fibra LYCRA® ADAPTIV (nata da una tecnologia amica delle donne). Una fibra inclusiva che promuove una vestibilità personalizzata e permette ai capi di adattarsi naturalmente alle diverse forme del corpo, rispettandone le fluttuazioni e superando uno schema di taglie rigido.

Perfectly Imperfect è composta da 14 capi, disponibili in diverse varianti colore per un totale di 42 pezzi, divisi in tre lanci di prodotto previsti entro la fine della primavera. Le taglie? Si spazia dalle S alle XXL.

Disponibile sull’e-commerce e nei monomarca Pompea da inizio marzo 2022: https://www.pompea.com/