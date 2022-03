Non Prenderti Sotto Gamba: una campagna sulla malattia venosa

“Non Prenderti Sotto Gamba” è la campagna di awareness sulla malattia venosa che invita le donne a prendersi cura di sé, a partire dalla gambe

Neopharmed Gentili lancia ‘Non Prenderti Sotto Gamba’, la campagna che invita l’universo femminile a prendersi cura di sé a partire da una maggiore attenzione alla salute delle gambe. Obiettivo dell’iniziativa è aumentare la conoscenza della malattia venosa cronica, una condizione clinica che accomuna moltissime donne, causata da un disordine della circolazione venosa che si manifesta con sensazione di gonfiore e pesantezza alle gambe, dolore, indolenzimento, spesso associati alla comparsa di capillari e varici.

E’ online il sito di campagna www.nonprendertisottogamba.it che si arricchisce con un podcast in 8 puntate, disponibili sulla piattaforma Spotify, che raccontano le storie di altrettante ‘donne in gamba’ che con la loro tenacia e il loro talento hanno cambiato il modo di guardare il mondo. Ogni podcast si conclude con un consiglio sul benessere delle gambe perché dalle gambe passa la salute di tutto il corpo e una buona qualità di vita.

Il lancio della campagna si accompagna anche a un’iniziativa di sensibilizzazione e di screening gratuiti rivolti a tutta la popolazione aziendale femminile, tramite l’esecuzione dell’esame Ecodoppler venoso degli arti inferiori e la consulenza di un chirurgo vascolare.

“La malattia venosa interessa il 60-70% della popolazione generale, soprattutto il sesso femminile. Oltre ad essere estremamente diffusa, è una patologia da non sottovalutare per il suo carattere evolutivo, che passa dagli inestetismi cutanei degli stadi iniziali alle vene varicose, agli edemi, fino alle manifestazioni più gravi come ulcere e flebiti”, spiega Angelo Santoliquido, Direttore Unità di Angiologia, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma. “La prevenzione, la corretta diagnosi e un trattamento appropriato sono fondamentali per evitare che la malattia peggiori nel tempo, soprattutto in presenza di fattori di rischio quali la familiarità, la sedentarietà, il sovrappeso, la gravidanza e uno stile di vita che comporta lunghi periodi in piedi o seduti”.

Il portale www.nonprendertisottogamba.it offre un’informazione a 360 gradi per imparare a riconoscere i campanelli d’allarme della malattia venosa e a gestire i diversi aspetti correlati all’evoluzione clinica della patologia, avvalendosi del contributo di esperti autorevoli. Inoltre, le donne potranno trovare informazioni sulla diagnosi e il trattamento della malattia venosa e consigli utili da adottare nella vita di tutti i giorni per prevenire e alleviare i disturbi della circolazione venosa, dall’alimentazione all’attività fisica, dalla postura all’abbigliamento, dal lavoro alle vacanze.

“Questa iniziativa nasce dalla cura e dall’attenzione che Neopharmed Gentili rivolge quotidianamente alla salute e al benessere delle donne, e dalla volontà di accendere i riflettori su una condizione comune, soprattutto nella popolazione femminile dei Paesi occidentali”, spiega Daniela Rossi, Condirettore generale di Neopharmed Gentili. “È importante sensibilizzare le donne ad ascoltare il proprio corpo e a prendersi cura di se stesse, da giovani come da adulte e nell’età matura, iniziando ad esempio dal non sottovalutare quei campanelli d’allarme che segnalano disturbi della circolazione venosa che, nel tempo, da trascurabili difetti estetici possono compromettere la salute e la qualità di vita. ‘Non prendersi sotto gamba’ è il primo passo per poter affrontare con determinazione le sfide della vita quotidiana legate all’essere donne, mamme, lavoratrici, caregiver e molto altro ancora”.

Informazioni su Neopharmed Gentili

Neopharmed Gentili è un’azienda farmaceutica nata in Italia e storicamente radicata nel proprio territorio, in forte espansione oltre i confini nazionali grazie ad una consolidata ed affidabile esperienza nelle operazioni di M&A e Licensing, specialmente con partner multinazionali. Ricerca, responsabilità e cura sono i pilastri che guidano la mission di Neopharmed Gentili di migliorare la salute e la qualità di vita di pazienti, caregiver e personale sanitario. L’aspirazione di Neopharmed Gentili è di aiutare le persone a vivere una vita sana e più longeva possibile, agendo con valore etico e precisione scientifica, e offrendo soluzioni ad alto valore terapeutico.