Neopharmed Gentili acquisisce il portfolio prodotti a base di Lormetazepam rafforzando così la propria divisione neurologica

Neopharmed Gentili, azienda farmaceutica italiana controllata da Ardian in partnership con la famiglia Del Bono, storicamente radicata nel proprio territorio ed in fase espansiva a livello internazionale, ha annunciato di aver concluso un accordo con Bayer per l’acquisizione dei diritti in Italia e Giappone dei brand storici Minias® e Noctamid® (Italia) ed Evamyl® (Giappone). I prodotti a base di Lormetazepam sono indicati nel trattamento a breve termine dell’insonnia, in particolare su base ansiosa.

L’accordo è frutto di una stretta collaborazione con Bayer, la quale garantirà inoltre che in entrambi i Paesi il passaggio degli asset avvenga senza disruption nel mercato. Il closing dell’operazione è soggetto alle condizioni sospensive usuali.

L’operazione conferma il forte impulso alla crescita dell’azienda grazie ad una consolidata esperienza nelle operazioni di M&A e Licensing, specialmente con partner multinazionali.

“Questo accordo conferma la volontà di Neopharmed Gentili di continuare il percorso di sviluppo già iniziato da tempo che prevede l’ampliamento dell’offerta terapeutica con prodotti ad alto valore aggiunto in diverse aree, tra cui quella neuro-psichiatrica dove siamo già presenti con farmaci di comprovata efficacia per il trattamento dei disturbi dell’ansia e della depressione.” – dichiara Alessandro Del Bono, Amministratore Delegato di Neopharmed Gentili – “L’operazione conferma la capacità dell’azienda di portare a termine operazioni di finanza straordinaria che consentano a Neopharmed di perseguire un percorso di crescita stabile e duratura”.