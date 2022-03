Napapijri lancia la collezione Primavera/Estate 2022

La collezione P/E 22 Napapijri guarda alla natura come una tela perfetta in cui viaggiare, fare festa e celebrare la vita

La collezione P/E 22 si ispira al luogo d’origine di Napapijri: la Valle d’Aosta. I colori, la natura e la vita all’aria aperta si riflettono in una serie di capi che celebrano il ritorno alla natura, alla libertà e al movimento. La collezione conferma l’impegno del brand verso la sostenibilità e lo eleva attraverso il design e l’innovazione con la Circular Series che utilizza tessuti 100% riciclabili e certificati C2C Gold Certified®, il cotone Supima® e i materiali riciclati.

La parola chiave per l’intera collezione è performance. Dalla città all’avventura in montagna, la collezione P/E 22 si distingue per comfort e vestibilità con una palette colori ispirata alla natura che include tonalità verde bosco, stampe a foglia, rosa minerali e grigi invernali. Fanno parte della collezione giacche versatili e leggere e un gilet classico in Cotton Cordura®, felpe e t-shirt in cotone 100% Supima® rese uniche grazie all’applicazione di tasche, cordini e zip.

La collezione P/E 22 Napapijri guarda alla natura come una tela perfetta in cui viaggiare, fare festa e celebrare la vita. Questo spirito energico si riflette in una capsule donna che esalta la praticità delle salopette e delle felpe con cappuccio con stampe ispirate alla psichedelia degli anni ‘70 e alla cultura clubbing degli anni ‘90.