La commedia “Da ciao ad addio” in arrivo su Netflix

È in arrivo su Netflix Da ciao ad addio, una nuova commedia romantica per adolescenti interpretata da Jordan Fisher e Talia Ryder

È in arrivo su Netflix Da ciao ad addio, una nuova commedia romantica per adolescenti dai produttori del franchise Tutte le volte che ho scritto ti amo. Il film è interpretato da Jordan Fisher e Talia Ryder.

L’ideazione, il finanziamento e la produzione dell’opera è di ACE Entertainment, che si è assicurata i diritti per l’adattamento del famoso romanzo “Hello, Goodbye, And Everything In Between” di Jennifer E. Smith. Quest’acquisizione rinnova la partnership tra Netflix e ACE, società che ha prodotto i tre i film del franchise Tutte le volte che ho scritto ti amo.

Il film si avvale della musica originale creata appositamente per questo progetto da ACE in the Hole, il dipartimento musicale di ACE, in collaborazione con Jordan Fisher.

Nel cast: Jordan Fisher (Work It, P.S. Ti amo ancora), Talia Ryder (Mai raramente a volte sempre, Master), Ayo Edebiri (Big Mouth, The Bear) e Nico Hiraga (Girl power – La rivoluzione comincia a scuola, Booksmart).

Il film segna l’esordio alla regia di Michael Lewin. Jordan Fisher esordisce come produttore esecutivo.

In questa commedia romantica i protagonisti Claire e Aidan decidono di lasciarsi prima di iniziare l’università, ma si trovano a ripercorrere le tappe della loro relazione durante l’ultima memorabile serata che trascorrono insieme. Un itinerario tra luoghi familiari e altri un po’ meno che li porterà a chiedersi se l’amore vissuto al liceo è destinato a durare per sempre.

Data di uscita: estate del 2022