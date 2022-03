“IKIGAI” è il nuovo singolo di Fedrix & Flaw

Fuori sulle piattaforme digitali IKIGAI, nuovo singolo di Fedrix & Flaw, progetto musicale dei fratelli romani Federico e Flavia Marra

Fuori IKIGAI, nuovo singolo di Fedrix & Flaw, progetto musicale dei fratelli romani Federico e Flavia Marra. Una canzone d’amore che ruota appunto attorno alla parola giapponese “ikigai”, traducibile come “ragione di vita”. Ognuno di noi ha il suo “ikigai”, ma solo accettandoci anche con tutti i nostri punti deboli possiamo realizzarlo e IKIGAI, con la sua sincerità ed energia, racconta come in amore in fondo funziona allo stesso modo. Nata un anno fa, porta in sé il risultato dei cambiamenti emotivi e musicali vissuti dai fratelli Marra in un momento storico che ci sta dando il tempo di fermarci a riflettere, o meglio ci costringe a farlo. Sulle note di un sound urban minimal frutto della collaborazione con i producer Benjamin Ventura e Adriano Matcovich, il duo aggiunge un nuovo pezzo al racconto che forma il proprio puzzle.

CREDITS

Testo e musica di Federico Marra e Flavia Marra.

Produzione di Benjamin Ventura e Adriano Matcovich.

Mix e Master di Alessandro Donadei (Jedi Sound studio)

Fedrix & Flaw sono Federico Marra (Fedrix) e Flavia Marra (Flaw), sono un duo e sono fratelli. Iniziano il loro percorso musicale da molto piccoli, suonando cover rivisitate nei locali e nelle piazze di Roma.

Partecipano a diversi concorsi canori con le loro prime canzoni inedite: Je sò Pazzo (Fiuggi 2017), Festival Show (Caorle 2018), Summer Day Contest (Fondi 2018).

Nell’autunno del 2018 partecipano alle selezioni di Area Sanremo uscendone vincitori, e nel Dicembre 2018 gareggiano sotto etichetta Warner Music a Sanremo Giovani su Rai 1 con il brano “L’impresa”, primo singolo publicato su Spotify e tutte le piattaforme, con videoclip su YouTube.

Nel corso del 2019 Federico lavora nel doppiaggio di parti cantate per serie tv, film e cartoni animati in collaborazione con il Maestro Francesco Longo (Netflix, Universal, Amazon Prime Video). Nel gennaio 2020 iniziano la registrazione di un nuovo progetto in collaborazione con il Producer Alessandro Forte (Aiello, Galeffi, Scrima ecc..) presso lo studio Pepperpot di Roma. Questo progetto ha permesso al duo di sperimentare nuove sonorità che spaziano dal pop all’urban/R&b.

Il 18 dicembre 2020 pubblicano un nuovo singolo: “Già Lunedì”. Il brano è presente su tutte le piattaforme digitali e su YouTube con il videoclip. Il 9 aprile 2021 pubblicano il terzo singolo “ARCHIMEDE” su tutte le piattaforme digitali. Il 14 aprile esce l’anteprima esclusiva del videoclip su Billboard per poi uscire ufficialmente su YouTube il 15 aprile.

L’11 settembre 2021 partecipano all’open mic contest di Spaghetti Unplugged al Castello di Santa Severa, uscendone vincitori; nella stessa location decidono di girare il videoclip di “Postumi d’Estate”, singolo poi uscito il 16 settembre su tutte le piattaforme e il 27 settembre su YouTube.