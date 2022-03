“Giovani Vecchi” è il nuovo singolo di Matteo Alieno

Una generazione di “Giovani Vecchi” cantata tra sonorità dance e funky. Si intitola così il nuovo singolo di Matteo Alieno

Dietro un testo semplice e un andamento catchy, il cantautore romano nasconde un ironico disincanto rispetto al presente e al futuro delle nuove generazioni, schiacciate dalla responsabilità di ereditare un mondo disastrato in ambito sociale, lavorativo e ambientale.

“Giovani Vecchi l’ho scritta pensando alla mia generaz ione, a cui viene sempre scaricata la responsabilità di salvare le cose-racconta Alieno– noi dobbiamo essere sempre dei giovani maturi e in grado di sistemare ciò che ci hanno lasciato le generazioni precedenti, ma la domanda è: forse è troppo tardi? Siamo già vecchi per fare questo?”.

E sulla canzone aggiunge: “Mi piaceva l’idea di ballare su questa situazione così paradossale e insieme a Marta Venturini che ha lavorato alla produzione musicale, abbiamo inseguito l’energia, l’elettricità, e ogni volta che ascolto questo pezzo mi accende, mi entusiasma. Doveva essere per forza il primo singolo, per me è una vera e propria rinascita”.