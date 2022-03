Disponibile online “Ape Regina”, il nuovo singolo di Andrea Butturini: il brano è il racconto di un amore tossico fra sonorità sintetiche

“Ape Regina” è il nuovo singolo di Andrea Butturini, un’invettiva che tramuta una delusione d’amore in una cavalcata dance. Protagonista del brano è una partner tossica raffigurata come la regina di un alveare da cui scappare, il testo dalle intime venature cantautorali contrasta rispetto alle scure sonorità deep house rendendo il brano malinconicamente ballabile.

La bozza della canzone è nata in modo molto istintivo, è partita da un giro armonico su cui appoggiare una melodia che è diventata il collante del brano, queste sono state trasferite su un campionatore analogico (il Digitakt) e successivamente Andrea ha improvvisato a livello vocale andando a chiudere il brano. Ironicamente il testo è ispirato da un documentario sulle api e va a delineare questa figura di una donna dal carattere forte e indipendente e di un uomo innamorato che finisce per diventare completamente succube al loro rapporto.

Questo atipico stile notturno che affianca elettronica da club composta su macchine analogiche a testi in italiano contraddistingue tutta la nuova produzione di Andrea Butturini partendo da Stanco, il singolo precedente in featuring con Andrea “RAGNO” Ragnoli, produttore con cui sta lavorando in tandem negli ultimi mesi.