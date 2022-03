A r i s t e A su YouTube con il nuovo videoclip

Il terzo estratto dall’album CasA MadrE di A r i s t e A si chiama Mentre Vado Via: il videoclip del singolo è su YouTube

Il terzo estratto dall’album CasA MadrE di A r i s t e A si chiama Mentre Vado Via. Questo brano parla di una separazione da una situazione sgradevole per andare verso una condizione migliore. Voltare le spalle per liberarsi di una cattiva abitudine, oppure di una relazione che non funziona più, di un prendere coscienza che è il momento di cambiare dando un taglio netto e lasciarsi dietro tutto ciò che è stato. Certo a volte ciò che ci aspetta è un’incognita, ma la forza appresa ci farà sicuramente creare una quotidianità migliore.

Il brano è un susseguirsi di chitarre acustiche con piccoli inserimenti ritmici ed elettronici, con un finale arricchito da una batteria minimale.

Bruno Corradini inizia a studiare chitarra classica e musica contemporanea, applicandone alcune regole al pop-sperimentale, con molteplici riferimenti all’avanguardia del prog e della sperimentazione vocale. Dal 78 all’ 81 esegue una notevole serie di concerti, in veste di onemanband, con basi, strumentazione elettronica e suoni acustici, esibendosi ovunque in club, teatri, case occupate e come supporter di artisti famosi. Dopo una lunga pausa come compositore, durante la quale si dedica esclusivamente alla scrittura di testi collaborando con il fratello Claudio, riprende di recente la pratica dello strumento, sperimentando una tecnica minimalista, diluendo corde e note in pochissimi arpeggi: esce così il singolo Meteo, arrangiato da Davide Pezzin (attuale bassista di Ligabue, Cristiano De Andrè e Patrizia Laquidara). A r i s t e A (il moniker odierno di Bruno), registra in casa durante l’ultimo lockdown, in totale solitudine, utilizzando il solo telefonino, l’album CasA MadrE.

Guarda MENTRE VADO VIA qui: https://youtu.be/vAy9EjUqC20