Previsioni meteo 22 marzo 2022: piogge lontane dall’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 22 marzo 2022: tempo in prevalenza stabile sulle regioni italiane grazie all’alta pressione, è allarme siccità

Condizioni meteo all’insegna della stabilità sull’Italia, grazie ad un campo di alta pressione che in queste ore sta abbracciando la Penisola. Dopo le piogge del weekend al Sud, il clima torna dunque ad essere di nuovo stabile e soleggiato, con valori termici in graduale rialzo. Nella giornata di oggi avremo cieli sereni da Nord a Sud, con clima freddo al mattino ma gradevole nelle ore centrali. Purtroppo, continua la fase siccitosa al Nord dove la situazione si sta facendo davvero preoccupante.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani non avremo variazioni di rilievo, e nel corso della settimana l’anticiclone tenderà a rinforzarsi. Le temperature continueranno a risalire, portandosi in linea con le medie stagionali e le piogge si terranno ancora lontane dalla nostra Penisola.

Intanto per oggi, martedì 22 marzo 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni con per lo più cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con prevalenza di cieli sereni. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle zone interne con locali piogge su Calabria e Sicilia, più asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime in lieve calo e massime in rialzo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.