Previsioni meteo 20 marzo 2022: maltempo al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 20 marzo 2022: verso la fine del maltempo sulle regioni centro-meridionali, in settimana torna l’alta pressione

Italia spaccata in due sotto il profilo meteo, con l’anticiclone e un nucleo di aria fredda e instabile che si contendono la scena. Nella giornata di oggi al Nord avremo clima asciutto ma con temperature in calo per l’afflusso di correnti fredde da Est. Al Centro-Sud invece insisterà ancora il maltempo che già da venerdì sta portando piogge e nevicate a quote collinari sui rilievi appenninici.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo maltempo residuo sulle regioni del Centro-Sud, con ulteriori nevicate sulle zone montuose e piogge isolate sulle restanti aree. La prossima settimana vedrà l’Italia ancora divisa in due, con possibili note instabili al Sud, mentre le altre regioni saranno protette dall’anticiclone.

Intanto per oggi, domenica 20 marzo 2022, al Nord Italia al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità con nevicate sulle Alpi centro-occidentali; nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora qualche nevicata sulle Alpi. Neve dai 900-1000 metri. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino isolate piogge tra Lazio e Toscana, asciutto altrove con ampi spazi di sereno. Al pomeriggio instabilità tra Lazio e Abruzzo con neve dai 900-1000 metri. In serata residua instabilità sul Lazio. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.

In Toscana locali piogge al mattino sul Grossetano, tempo stabile altrove con ampie schiarite e locali addensamenti; al pomeriggio il tempo sarà asciutto su tutto il territorio. Ampi spazi di sereno nelle ore serali su coste e zone interne.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge tra Molise, Salento e Sardegna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità diffusa con precipitazioni sparse e nevicate in Appennino. In serata residue precipitazioni su Calabria e Isole maggiori, ampi spazi di sereno altrove. Neve fin verso i 700-800 metri di quota. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari molto mossi o agitati.

In Calabria piogge sparse nel corso della giornata su tutto il territorio, neve fino a 800 1000 metri di quota; ancora precipitazioni attese in serata con quota neve in calo a 700 metri.

Temperature minime e massime in calo su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.