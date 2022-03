Nel nuovo singolo di Camila Cabello riferimenti a Shawn Mendes

Camila Cabello online con “Bam bam”, il brano con Ed Sheeran che anticipa il prossimo disco della cantautrice cubana: nel testo riferimenti a Shawn Mendes…

Camila Cabello ed Ed Sheeran si sono ritrovati: è fuori su tutte le piattaforme “Bam bam”, nuova anticipazione del prossimo album della cantautrice cubana (“Familia”, in arrivo l’8 aprile).

Descritta da Camila Cabello stessa come “una delle mie canzoni preferite mai scritte” con il collega, “Bam bam” ci trascina in un vortice di suoni latini per raccontare la fine di un amore, di un cuore spezzato e il ritorno “in pista” con umorismo e ritrovato spirito, come si vede nel video ufficiale diretto da Mia Barnes.

Storia che, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sembra super autobiografica vista la recente rottura dell’artista con Shawn Mendes. E il brano non nasconde qualche strofa rivolta all’ormai ex. Camila canta decisamente di Shawn e basta ascoltare attentamente il testo per notare i riferimenti.

“You said you hated the ocean, but you’re surfin’ now” è una delle frasi incriminate. Scorrendo il profilo di Shawn spuntano gli scatti del cantautore e la sua nuova passione: il surf.

“I said I’d love you for life, but I just sold our house”, secondo indizio. Nel 2019, la Cabello aveva sborsato quasi tre milioni e mezzo di dollari per una casa a Hollywood. Una villa extra lusso che è diventata il nido d’amore con il collega. La tenuta è stata venduta dopo la rottura.

Insomma, Camila metabolizza la fine della sua storia con Mendes e forse “Bam bam” servirà anche ai fan per superare la tristezza per la loro separazione.