“Man on Fire – Il fuoco della vendetta” su Rai 4: la trama del film

In prima serata su Rai 4 “Man on Fire – Il fuoco della vendetta” diretto da Tony Scott. Un thriller mozzafiato con Denzel Washington e Dakota Fanning

Martedì 22 marzo alle 21.20 Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) propone in prima serata “Man on Fire – Il fuoco della vendetta”, un thriller d’azione diretto da Tony Scott e interpretato da Denzel Washington e Dakota Fanning. Basato sull’omonimo romanzo di A.J. Quinnell, da cui nel 1987 era già stato tratto il film Kidnapping – Pericolo in agguato, la pellicola racconta la storia di John Creasy, ex agente della CIA, alcolizzato e depresso, che cerca di rifarsi una vita accettando il lavoro di guardia del corpo per una ricca famiglia in Sudamerica. Quando un gruppo di criminali rapisce la piccola Pita, che John avrebbe dovuto proteggere e con la quale ha legato molto, l’uomo mette in atto tutte le conoscenze apprese alla CIA per salvare la bambina.

A seguire, una nuova puntata di “Wonderland” il magazine di Rai4 che questa settimana incontrerà il geniale fumettista Chris Ware, autore di autentici capolavori come Quimby the Mouse, Jimmy Corrigan il ragazzo più in gamba sulla Terra e Rusty Brown. Ma ci sarà anche uno sguardo a Perry Mason nella sua più recente incarnazione seriale, che prossimamente arriverà su Rai4, e un excursus sul malocchio, la magia e il folklore contadino, nonché i cartomanti televisivi, nel nuovo appuntamento con la rubrica The Wonder Zone.