The Golden Age: esce il brano “Trace Of The Past”

The Golden Age presentano il nuovo singolo “Trace Of The Past”: il brano è disponibile in radio e online sulle piattaforme digitali

La band pop – rock italiana The Golden Age ha pubblicato il nuovo singolo “Trace Of The Past”, disponibile su tutti i digital store e Spotify.

Ascolta “Trace Of The Past” su Spotify >> https://spoti.fi/3M5BNod

The Golden Age nascono a inizio 2020 dall’incontro artistico tra il bassista e il compositore principale Francesco Origlio e il cantante Davide De Stefano, ex compagni di scuola d’arte, i due si ritrovano a lavorare assieme ad un brano inaugurando così una collaborazione a tutto tondo. Durante l’estate 2020 si unisce al progetto anche la cantante Adriana Drogo, completando il trio.

Nel corso del 2020 la band scrive decine di brani, alcuni dei quali diventano presto delle vere e proprie hit, ma solo all’interno dei computer dei rispettivi componenti.

Alla fine del 2021 la band intraprende il processo di produzione dei brani, con la collaborazione di Atomizer Studio di Giosuè Ciraolo, in arte Joe Nevix.

Il nome The Golden Age rappresenta l’ancestrale velleità umana che ci smuove tutti sin dai tempi antichi, il desiderio di un’epoca dorata in cui cantare, ballare, suonare, giocare felici e contenti.

“Trace Of The Past” è uno dei primi singoli nati dal sodalizio The Golden Age, scritta ancor prima che il gruppo assumesse tale nome. Caratterizzato da un lugubre riff di chitarra, il brano inizia evocando immagini di astio per un amore andato in frantumi.

Il brano evoca il sacrificio necessario affinché ci si possa liberare dei propri demoni, in un atto catartico che precede una nuova disgrazia.

Le voci di Adriana Drogo e Davide De Stefano trasportano l’ascoltatore in un viaggio synth rock, la cui unica speranza possibile è che tutta la sofferenza trascorsa rimanga esclusivamente una traccia del passato.

La band si avvale anche della collaborazione di diversi musicisti esterni.

Antonio Bonansinga e Rocco Francica si sono uniti alla band in sede live, mentre Andrea Magrofuoco, chitarrista degli Yasna, ha invece preso parte alle registrazioni.

Nell’estate del 2021 The Golden Age hanno partecipato alle live auditions del Tour Music Fest e successivamente hanno preso parte a diverse iniziative a cura di

Red Ronnie e Grazia Di Michele, esibendosi anche in veste acustica.