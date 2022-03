Previsioni meteo 21 marzo 2022: instabilità residua al Sud

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 21 marzo 2022: piogge sparse e nevicate sui rilievi del Sud peninsulare e Isole maggiori, bel tempo sul resto della Penisola

L’Italia, sotto il profilo meteo, è contesa tra l’alta pressione al Centro-Nord e residue correnti instabili di matrice continentale che continuano ad insistere sulle regioni del Sud. Di conseguenza il clima risulta stabile e in prevalenza soleggiato sulle aree centro-settentrionali della nostra Penisola, mentre al meridione e sulle Isole Maggiori anche nella giornata di oggi avremo note instabili, con piogge sparse e nevicate sui rilievi a quote inferiori ai 1000 metri.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo un miglioramento del tempo anche al Sud, mentre al Centro-Nord continuerà la fase asciutta. Nel corso della prossima settimana l’anticiclone tenderà a rinforzarsi, per un primo assaggio di Primavera ma senza precipitazioni.

Intanto per oggi, lunedì 21 marzo 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con qualche innocuo addensamento sulle Alpi occidentali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni su tutti i settori. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio assenza prevalente di nuvolosità su tutti i settori. In serata ancora tempo pienamente stabile, con cieli del tutto sereni. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino isolate precipitazioni sulle isole maggiori, con neve sui rilievi dai 900-1000 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio precipitazioni sparse su Sardegna, Sicilia e Calabria, nessuna variazione prevista altrove. In serata tempo in miglioramento, con residue piogge a sud della Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o localmente agitati.

Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo sulle regioni del Nord e del Sud Italia, massime in lieve calo al Centro.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.