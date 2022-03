Poltrone protagoniste al Porada International Design Award

Porada International Design Award: diverse tipologie di poltrone protagoniste della X edizione del contest. Consegna progetti entro il 15 dicembre 2022

Saranno le poltrone le protagoniste di PORADA INTERNATIONAL DESIGN AWARD 2022, il concorso internazionale di idee promosso da Porada, azienda leader nel settore della produzione di mobili e complementi per l’arredo, e POLI.design, Società Consortile del Politecnico di Milano, con il patrocinio di ADI, Associazione per il Disegno Industriale.

Originalità, innovazione e ricerca di nuove soluzioni progettuali riferite alla lavorazione tipica del legno massello sono le linee guida che ispireranno i designer che decideranno di partecipare e interpretare i valori e l’identità di Porada, marchio protagonista del design italiano. Obiettivo di questa nuova edizione che si rivolge a progettisti e creativi italiani e stranieri (singoli o in gruppo), liberi professionisti o dipendenti, studenti o professionisti, è quello di creare concept innovativi di poltrone in cui sia prevalente, ma non necessariamente esclusivo, l’uso del legno massello e che veicolino i valori e l’identità del marchio Porada.

I numeri del concorso sono ormai diventati importanti: nell’ultima edizione 343 candidature provenienti da tutto il mondo sono state presentate alla commissione giudicatrice, di cui 165 nella categoria professionisti e 178 nella categoria studenti. Numerose le adesioni dall’Italia, e altrettanto positiva la risposta a livello internazionale: Taiwan, Cina, Russia, Francia, Turchia, Brasile, Giappone, India, Serbia, Ucraina, Colombia, Spagna, Egitto, Hong Kong, Arabia Saudita, Messico, Regno Unito, Usa, sono alcune delle tantissime nazioni coinvolte. Sei i vincitori – tre nella categoria Professionisti e tre in quella Studenti – che hanno saputo cogliere lo spirito del concorso interpretando i valori e l’identità di Porada e proponendo progetti innovativi ed originali aventi per tema la Sedia.

A vincere il concorso lanciato nel corso del 2020 per la categoria Studenti è stato Francesco Canali, studente di Nuove Tecnologie dell’Arte, Accademia di Brera, con il progetto “FIORDILATTE Chair”, nato dalla volontà di creare non soltanto una seduta solida e moderna nelle forme ma anche, e prima di tutto, una relazione, un medium emotivo. Il vincitore per la categoria Professionisti è stato invece Cornelius Comanns con il progetto “Soothy”, che combina le funzioni di una sedia a dondolo e di una culla in un unico mobile che può essere utilizzato da un genitore insieme al proprio bambino.

Le soluzioni di poltrone presentate per l’edizione 2022 dovranno essere originali e inedite e finalizzate a valorizzare l’impiego di tecnologie produttive e processi di lavorazione e nobilitazione tipici del legno lavorato in massello e dovranno tener conto, oltre che della rispondenza alla funzionalità specifica, del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, del rispetto dei requisiti ergonomici e dell’attenzione ai requisiti ambientali e di progettazione sostenibile. Il legno, in essenza naturale, preferibilmente tra quelle di uso prevalente dell’azienda, o laccato, potrà essere abbinato a rivestimenti in tessuto, pelle, cuoietto, canna d’India, e accessori in metallo.

A giudicare e selezionare i progetti vincitori una giuria formata da esperti del settore. Nella valutazione degli elaborati, saranno presi in considerazione: originalità, grado di innovazione e ricerca di nuove soluzioni progettuali riferite alla lavorazione tipica del legno massello, sperimentazione sui materiali e sulle finiture superficiali, capacità dei progetti di definire e anticipare scenari d’uso e concept innovativi nell’utilizzo del mobile in legno e del complemento d’arredo contemporaneo con particolare riguardo alle determinazioni tipologiche, tecnologiche e morfologiche.

La Giuria sceglierà tre vincitori per ciascuna delle due categorie in gara (Studenti e Professionisti), che verranno premiati durante un evento dedicato. Il montepremi complessivo di 10.000 euro verrà così ripartito:

Categoria PROFESSIONISTI:

1° premio € 3.000

2° premio € 2.000

3°premio € 1.000

Categoria STUDENTI:

1° premio € 2.000

2° premio € 1.200

3°premio € 800

Per maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione e per presentare la propria domanda di partecipazione, progettisti e creativi italiani e stranieri possono consultare il bando disponibile ai siti www.porada.it o www.porada-design-award.polidesign.net.