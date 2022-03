“L’evocazione – The Conjuring” su Rai 4: la trama del film

In prima serata su Rai 4 “L’evocazione – The Conjuring”, classico del cinema horror: ecco la trama del film. A seguire, l’adrenalinico thriller “Kristy”

Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) promette, lunedì 21 marzo, una serata da brividi con una doppia programmazione all’insegna della paura. Alle 21.20 sarà trasmesso “L’evocazione – The Conjuring”, classico contemporaneo del cinema horror firmato dal regista di Saw e Insidious James Wan. 1971, la famiglia Perron si trasferisce in una grande casa ad Harrisville, nel Rhode Island, ma già nelle prime ore cominciano a verificarsi degli eventi inquietanti. Sconvolti da fenomeni inspiegabili e sempre più violenti, i Perron decidono di rivolgersi ai demonologi Ed e Lorraine Warren, che scoprono un tragico passato nell’abitazione acquistata dai Perron.

Ma ormai è troppo tardi e l’unico modo per aiutare la famiglia è combattere il male che infesta quella casa. Liberamente ispirato a un caso di infestazione demoniaca realmente esaminato dai coniugi Warren, che tra gli anni ’60 e ’80 hanno indagato a molti casi paranormali, “L’evocazione – The Conjuring” è il primo film del cosiddetto “Conjuringverse”, un fortunato franchise horror giunto in pochi anni ad otto film, tra sequel e spin-off, impegnati a documentare, attraverso inquietanti storie e figure del folklore statunitense, l’infrangersi del sogno americano. Nel cast Vera Farmiga e Patrick Wilson, che interpreteranno i coniugi Warren in tutti i film della saga.

A seguire, “Kristy” di Oliver Blackburn, un adrenalinico thriller che porta in scena una spaventosa lotta per la sopravvivenza. Justine rimane l’unica ragazza al campus universitario durante il weekend lungo del Ringraziamento, ma nella zona si aggira una misteriosa setta che uccide giovani dalla vita apparentemente perfetta marchiando le vittime con la lettera “K”. Inevitabilmente, Justine finisce nelle mire della setta di fanatici e dovrà affidarsi unicamente al suo istinto di sopravvivenza. Nel cast ci sono Haley Bennet, vista ne “I Magnifici 7”, “Le strade del male” e recentemente in “Cyrano”, spalleggiata da Ashley Greene di “Twilight” e “Burying the Ex”, e la star di “MacGyver” Lucas Till.