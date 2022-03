In Honduras al via l’Isola dei famosi: esordio in diretta su Canale 5

Torna l’Isola dei famosi, stasera si torna in Honduras. Appuntamento su Canale 5 in prima serata, e tra i naufraghi spunta il nome di Barù

Prenderà il via questa sera, nel prime time di Canale 5, la sedicesima edizione de ‘L’isola dei famosi’. La padrona di casa Ilary Blasi ci condurrà in Honduras dove i 22 concorrenti dovranno imparare a destreggiarsi tra la pesca, l’accensione del fuoco e la costruzione di capanne. A raccontarci come i naufraghi affronteranno le loro giornate sarà Alvin, che torna in veste di inviato. Accanto alla Blasi, in studio, a commentare le vicende ‘isolane’ saranno invece Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

I nuovi naufraghi saranno divisi

A partire da quest’anno, i concorrenti saranno divisi tra single e coppie: ecco i loro nomi

Single

Nicolas Vaporidis

Floriana Secondi

Marco Melandri

Antonio Zequila

Roger Balduino

Blind

Ilona Staller

Roberta Morise

Estefania Bernal

Jovana Djordjevic

Coppie

Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo

Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro

2 Cugini di Campagna

Clemente Russo e la moglie Laura

Lory Del Santo e il fidanzato Marco

Jeremias Rodriguez e il padre Gustavo

Barù tra i naufraghi?

A poche ore dalla partenza della nuova edizione però, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ci sono delle indiscrezioni. Stando a quanto affermato dal giornalista Amedeo Venza su Instagram, sembra che ad unirsi ai nuovi naufraghi potrebbe essere anche Barù, fresco di uscita dalla casa del Grande Fratello. A smentire questa tesi però, pare sia stato lo stesso agente del nobile secondo cui le voci sono totalmente false.