Charcot-Marie-Tooth: a Volterra un corso di riabilitazione

ACMT-Rete per la malattia di Charcot-Marie-Tooth OdV organizza un corso di riabilitazione a Volterra il 23 aprile

La neuropatia di Charcot-Marie-Tooth è una malattia neuromuscolare che si manifesta nella popolazione con una incidenza di 1 caso ogni 2500 abitanti. Nonostante i recenti progressi scientifici, non è ancora disponibile una terapia farmacologica; la riabilitazione fisica e la chirurgia funzionale sono, pertanto, fondamentali nel trattamento dei pazienti.

ACMT-Rete da anni investe sulla formazione di nuovi riabilitatori, organizzando corsi specifici in tutta Italia. Riteniamo che un approccio terapeutico-riabilitativo corretto debba avere come obiettivo il miglioramento della qualità di vita dei soggetti con CMT intervenendo su tutti gli aspetti della malattia. Tale obiettivo è raggiungibile solo con un approccio multidisciplinare, con una presa in carico precoce, personalizzata, globale e continuativa. Purtroppo, ad oggi i soggetti con CMT non sempre trovano risposte clinico-riabilitative adeguate ed omogenee sul territorio nazionale. Dopo lo stop legato al Covid, riprende la formazione sul territorio, per far sì che le persone con CMT trovino adeguato supporto. Il corso ha ottenuto il patrocinio della Regione Toscana, di SIMFER (Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa) e SIRN (Società Italiana di Riabilitazione Neurologica).

Consulta la Brochure del Corso

Il programma del corso

Scopo del corso gratuito di riabilitazione per la Charcot-Marie-Tooth a Volterra è diffondere le conoscenze su tutti gli aspetti della malattia, proporre modalità di valutazione comuni che consentano di individuare i bisogni dei soggetti affetti e la formulazione di progetti e programmi riabilitativi mirati ad obiettivi specifici, favorire la diffusione sul territorio nazionale di gruppi multidisciplinari dedicati che forniscano un punto di riferimento ai soggetti con CMT. Il corso dà diritto a crediti ECM. Nel pomeriggio è prevista una Sessione pratica con i pazienti:

Scarica la Brochure del Corso

Come iscriversi al corso

Sede del Corso: SIAF Scuola Internazionale di Alta Formazione, SP del monte Volterrano, località “Il Cipresso”, Volterra (PI) – Indicazioni

È possibile soggiornare nella struttura a prezzi convenzionati prenotando tramite la Segreteria della SIAF: Telefono 0588 81266

Per iscriversi, è sufficiente inviare una mail alla segreteria tecnico-organizzativa:

Federica Sarperi, tel: 0588 070269 – 340 5312912; [email protected]

Marina Caputo, tel: 333 9903777 – [email protected]

Iscrizione al Corso

Informazioni Crediti Formativi:

Tiziana Deri, tel: 0588 070216 – [email protected]